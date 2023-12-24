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МИД ФРГ поздравил с Рождеством на разных языках, включая русский - РИА Новости, 24.12.2023
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19:43 24.12.2023 (обновлено: 19:47 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/pozdravlenie-1917795806.html
МИД ФРГ поздравил с Рождеством на разных языках, включая русский
МИД ФРГ поздравил с Рождеством на разных языках, включая русский - РИА Новости, 24.12.2023
МИД ФРГ поздравил с Рождеством на разных языках, включая русский
МИД Германии опубликовал поздравление с Рождеством на нескольких языках, среди которых есть русский, но нет украинского. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T19:43
2023-12-24T19:47
в мире
мид германии
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. МИД Германии опубликовал поздравление с Рождеством на нескольких языках, среди которых есть русский, но нет украинского. На сайте МИД поздравляет людей с праздником на немецком и еще семи языках, включая английский, русский, арабский и турецкий. "С наилучшими пожеланиями", - написано на русском. "Нам бы хотелось, чтобы к концу года ситуация в мире была лучше. Тем не менее мы желаем вам и вашим семьям счастливого и спокойного отдыха", - добавил МИД Германии.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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в мире, мид германии
В мире, МИД Германии
МИД ФРГ поздравил с Рождеством на разных языках, включая русский

МИД ФРГ перевел поздравление с Рождеством на русский язык, но не украинский

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. МИД Германии опубликовал поздравление с Рождеством на нескольких языках, среди которых есть русский, но нет украинского.
На сайте МИД поздравляет людей с праздником на немецком и еще семи языках, включая английский, русский, арабский и турецкий. "С наилучшими пожеланиями", - написано на русском.
"Нам бы хотелось, чтобы к концу года ситуация в мире была лучше. Тем не менее мы желаем вам и вашим семьям счастливого и спокойного отдыха", - добавил МИД Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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14 декабря, 08:00
 
В миреМИД Германии
 
 
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