https://ria.ru/20231224/pozdravlenie-1917795806.html

МИД ФРГ поздравил с Рождеством на разных языках, включая русский

МИД ФРГ поздравил с Рождеством на разных языках, включая русский - РИА Новости, 24.12.2023

МИД ФРГ поздравил с Рождеством на разных языках, включая русский

МИД Германии опубликовал поздравление с Рождеством на нескольких языках, среди которых есть русский, но нет украинского. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T19:43

2023-12-24T19:43

2023-12-24T19:47

в мире

мид германии

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. МИД Германии опубликовал поздравление с Рождеством на нескольких языках, среди которых есть русский, но нет украинского. На сайте МИД поздравляет людей с праздником на немецком и еще семи языках, включая английский, русский, арабский и турецкий. "С наилучшими пожеланиями", - написано на русском. "Нам бы хотелось, чтобы к концу года ситуация в мире была лучше. Тем не менее мы желаем вам и вашим семьям счастливого и спокойного отдыха", - добавил МИД Германии.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

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в мире, мид германии