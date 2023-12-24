https://ria.ru/20231224/pozdravlenie-1917726966.html
Путин поздравил Алиева с днем рождения
Путин поздравил Алиева с днем рождения - РИА Новости, 24.12.2023
Путин поздравил Алиева с днем рождения
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву с днем рождения отметил его личный вклад в упрочение... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T09:09
2023-12-24T09:09
2023-12-24T09:12
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву с днем рождения отметил его личный вклад в упрочение союзнических отношений между РФ и Азербайджаном, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите искренние поздравления по случаю Дня рождения. Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством дружественный Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях, играет важную роль в региональных и международных делах. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме.Российский лидер добавил, что Россия будет рада продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работе.В заключение Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также передал сердечный привет его семье.
https://ria.ru/20231031/rf-1906441724.html
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россия, азербайджан, в мире, владимир путин, ильхам алиев
Россия, Азербайджан, В мире, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Путин поздравил Алиева с днем рождения
Путин поздравил президента Азербайджана Алиева с днем рождения