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ВСУ потеряли до 110 военных на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли до 110 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.12.2023
ВСУ потеряли до 110 военных на Южнодонецком направлении
Украинские войска потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 110 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T13:16
2023-12-24T13:16
2023-12-24T13:31
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 110 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 110 военнослужащих и два пикапа.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: М109 "Paladin" производства США, "Акация" и "Гвоздика", - добавили в Минобороны.
РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 110 военных на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 110 военных на Южнодонецком направлении