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ВСУ потеряли до 110 военных на Южнодонецком направлении

ВСУ потеряли до 110 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.12.2023

ВСУ потеряли до 110 военных на Южнодонецком направлении

Украинские войска потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 110 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T13:16

2023-12-24T13:16

2023-12-24T13:31

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 110 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 110 военнослужащих и два пикапа.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: М109 "Paladin" производства США, "Акация" и "Гвоздика", - добавили в Минобороны.

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2023

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)