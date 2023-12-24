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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 80 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T13:14
2023-12-24T13:14
2023-12-24T13:32
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 80 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сводке министерства.По данным российского военного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.
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безопасность, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 80 военных на Херсонском направлении