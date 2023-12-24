https://ria.ru/20231224/popravki-1917787960.html
Правительство одобрило проект поправок в закон об адвокатской деятельности
Правительство одобрило проект поправок в закон об адвокатской деятельности - РИА Новости, 24.12.2023
Правительство одобрило проект поправок в закон об адвокатской деятельности
Правительство России одобрило проект поправок в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T18:20
2023-12-24T18:20
2023-12-24T18:23
россия
общество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило проект поправок в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №301952-8 "О внесении изменений в федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Как уточняется, поправки направлены на урегулирование вопросов, касающихся приобретения и прекращения статуса адвоката, обеспечения оснований для цифровизации адвокатской деятельности и интеграции информсистемы адвокатуры России для продуктивного межведомственного взаимодействия.
https://ria.ru/20231211/minyust-1915052793.html
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россия, общество
Правительство одобрило проект поправок в закон об адвокатской деятельности
Правительство РФ одобрило проект поправок в закон об адвокатской деятельности
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Правительство России одобрило проект поправок в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, сообщается на сайте
кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №301952-8 "О внесении изменений в федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Как уточняется, поправки направлены на урегулирование вопросов, касающихся приобретения и прекращения статуса адвоката, обеспечения оснований для цифровизации адвокатской деятельности и интеграции информсистемы адвокатуры России для продуктивного межведомственного взаимодействия.
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