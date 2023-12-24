https://ria.ru/20231224/popravki-1917787960.html

Правительство одобрило проект поправок в закон об адвокатской деятельности

Правительство одобрило проект поправок в закон об адвокатской деятельности - РИА Новости, 24.12.2023

Правительство одобрило проект поправок в закон об адвокатской деятельности

Правительство России одобрило проект поправок в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T18:20

2023-12-24T18:20

2023-12-24T18:23

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589730538_0:162:2000:1287_1920x0_80_0_0_b65739bdfab8096e3900569a8175a270.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило проект поправок в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №301952-8 "О внесении изменений в федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Как уточняется, поправки направлены на урегулирование вопросов, касающихся приобретения и прекращения статуса адвоката, обеспечения оснований для цифровизации адвокатской деятельности и интеграции информсистемы адвокатуры России для продуктивного межведомственного взаимодействия.

https://ria.ru/20231211/minyust-1915052793.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество