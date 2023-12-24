https://ria.ru/20231224/pogoda-1917787370.html

Синоптики рассказали о погоде в Центральной России в конце года

Синоптики рассказали о погоде в Центральной России в конце года - РИА Новости, 24.12.2023

Синоптики рассказали о погоде в Центральной России в конце года

Небольшие снегопады и днем около 0 градусов ожидается в Центральной России в последнюю неделю 2023 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T18:13

2023-12-24T18:13

2023-12-24T18:36

общество

россия

евгений тишковец

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Небольшие снегопады и днем около 0 градусов ожидается в Центральной России в последнюю неделю 2023 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в последнюю неделю года циркуляция атмосферы по-прежнему будет определяться западным переносом влажных морских воздушных масс умеренных широт с Атлантики, под влиянием которых останется большая часть Европейской территории России, Западной и Центральная Сибири. Именно поэтому температурный фон превысит климатическую норму."Заключительная неделя года в Центральной России ознаменуется активизацией североатлантических циклонов, сопровождаемых небольшими снегопадами, которые будут идти практически каждый день. Ночами столбики минимальных термометров будут колебаться в диапазоне от минус 1 до минус 6 градусов, а днем - около 0", - рассказал специалист.Синоптик добавил, что на следующей неделе будет низкое атмосферное давление, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей."В понедельник показания барометров обрушатся до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20-22 единицы ниже нормального, во вторник рост составит до 734 миллиметра ртутного столба, в среду - уже 738 миллиметров ртутного столба, в четверг падение до 729 миллиметров ртутного столба, а в пятницу - 726 миллиметров ртутного столба", - уточнил Тишковец.Он сообщил, что в выходные атмосферное давление повысится и вернется в норму.

https://ria.ru/20231224/kanikuly-1890956524.html

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общество, россия, евгений тишковец