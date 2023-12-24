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Синоптики рассказали о погоде в Центральной России в конце года - РИА Новости, 24.12.2023
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18:13 24.12.2023 (обновлено: 18:36 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/pogoda-1917787370.html
Синоптики рассказали о погоде в Центральной России в конце года
Синоптики рассказали о погоде в Центральной России в конце года - РИА Новости, 24.12.2023
Синоптики рассказали о погоде в Центральной России в конце года
Небольшие снегопады и днем около 0 градусов ожидается в Центральной России в последнюю неделю 2023 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T18:13
2023-12-24T18:36
общество
россия
евгений тишковец
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Небольшие снегопады и днем около 0 градусов ожидается в Центральной России в последнюю неделю 2023 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в последнюю неделю года циркуляция атмосферы по-прежнему будет определяться западным переносом влажных морских воздушных масс умеренных широт с Атлантики, под влиянием которых останется большая часть Европейской территории России, Западной и Центральная Сибири. Именно поэтому температурный фон превысит климатическую норму."Заключительная неделя года в Центральной России ознаменуется активизацией североатлантических циклонов, сопровождаемых небольшими снегопадами, которые будут идти практически каждый день. Ночами столбики минимальных термометров будут колебаться в диапазоне от минус 1 до минус 6 градусов, а днем - около 0", - рассказал специалист.Синоптик добавил, что на следующей неделе будет низкое атмосферное давление, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей."В понедельник показания барометров обрушатся до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20-22 единицы ниже нормального, во вторник рост составит до 734 миллиметра ртутного столба, в среду - уже 738 миллиметров ртутного столба, в четверг падение до 729 миллиметров ртутного столба, а в пятницу - 726 миллиметров ртутного столба", - уточнил Тишковец.Он сообщил, что в выходные атмосферное давление повысится и вернется в норму.
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общество, россия, евгений тишковец
Общество, Россия, Евгений Тишковец
Синоптики рассказали о погоде в Центральной России в конце года

Синоптик Тишковец: в Центральной России почти каждый день будут снегопады

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧерный дятел в зимнем парке
Черный дятел в зимнем парке - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Черный дятел в зимнем парке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Небольшие снегопады и днем около 0 градусов ожидается в Центральной России в последнюю неделю 2023 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в последнюю неделю года циркуляция атмосферы по-прежнему будет определяться западным переносом влажных морских воздушных масс умеренных широт с Атлантики, под влиянием которых останется большая часть Европейской территории России, Западной и Центральная Сибири. Именно поэтому температурный фон превысит климатическую норму.
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"Заключительная неделя года в Центральной России ознаменуется активизацией североатлантических циклонов, сопровождаемых небольшими снегопадами, которые будут идти практически каждый день. Ночами столбики минимальных термометров будут колебаться в диапазоне от минус 1 до минус 6 градусов, а днем - около 0", - рассказал специалист.
Синоптик добавил, что на следующей неделе будет низкое атмосферное давление, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
"В понедельник показания барометров обрушатся до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20-22 единицы ниже нормального, во вторник рост составит до 734 миллиметра ртутного столба, в среду - уже 738 миллиметров ртутного столба, в четверг падение до 729 миллиметров ртутного столба, а в пятницу - 726 миллиметров ртутного столба", - уточнил Тишковец.
Он сообщил, что в выходные атмосферное давление повысится и вернется в норму.
Уборка снега в Москве
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

Уборка снега в Москве

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
1 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

Уборка снега в Москве

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
2 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Это соответствует январским показателям.

Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Это соответствует январским показателям.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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3 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

Уборка снега в Москве

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
4 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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5 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Работник коммунальной службы очищает крышу дома после снегопада в Москве

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
6 из 8
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

Уборка снега в Москве

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
7 из 8
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

Уборка снега в Москве

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
8 из 8

Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
1 из 8

Такие значения в три раза превышают климатическую норму.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
2 из 8

Это соответствует январским показателям.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 8

В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
4 из 8

Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.

© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
7 из 8

Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
8 из 8
 
ОбществоРоссияЕвгений Тишковец
 
 
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