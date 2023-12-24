https://ria.ru/20231224/pogoda-1917787370.html
Синоптики рассказали о погоде в Центральной России в конце года
Синоптики рассказали о погоде в Центральной России в конце года - РИА Новости, 24.12.2023
Синоптики рассказали о погоде в Центральной России в конце года
Небольшие снегопады и днем около 0 градусов ожидается в Центральной России в последнюю неделю 2023 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T18:13
2023-12-24T18:13
2023-12-24T18:36
общество
россия
евгений тишковец
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Небольшие снегопады и днем около 0 градусов ожидается в Центральной России в последнюю неделю 2023 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в последнюю неделю года циркуляция атмосферы по-прежнему будет определяться западным переносом влажных морских воздушных масс умеренных широт с Атлантики, под влиянием которых останется большая часть Европейской территории России, Западной и Центральная Сибири. Именно поэтому температурный фон превысит климатическую норму."Заключительная неделя года в Центральной России ознаменуется активизацией североатлантических циклонов, сопровождаемых небольшими снегопадами, которые будут идти практически каждый день. Ночами столбики минимальных термометров будут колебаться в диапазоне от минус 1 до минус 6 градусов, а днем - около 0", - рассказал специалист.Синоптик добавил, что на следующей неделе будет низкое атмосферное давление, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей."В понедельник показания барометров обрушатся до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20-22 единицы ниже нормального, во вторник рост составит до 734 миллиметра ртутного столба, в среду - уже 738 миллиметров ртутного столба, в четверг падение до 729 миллиметров ртутного столба, а в пятницу - 726 миллиметров ртутного столба", - уточнил Тишковец.Он сообщил, что в выходные атмосферное давление повысится и вернется в норму.
https://ria.ru/20231224/kanikuly-1890956524.html
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общество, россия, евгений тишковец
Общество, Россия, Евгений Тишковец
Синоптики рассказали о погоде в Центральной России в конце года
Синоптик Тишковец: в Центральной России почти каждый день будут снегопады
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Небольшие снегопады и днем около 0 градусов ожидается в Центральной России в последнюю неделю 2023 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в последнюю неделю года циркуляция атмосферы по-прежнему будет определяться западным переносом влажных морских воздушных масс умеренных широт с Атлантики, под влиянием которых останется большая часть Европейской территории России
, Западной и Центральная Сибири. Именно поэтому температурный фон превысит климатическую норму.
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"Заключительная неделя года в Центральной России ознаменуется активизацией североатлантических циклонов, сопровождаемых небольшими снегопадами, которые будут идти практически каждый день. Ночами столбики минимальных термометров будут колебаться в диапазоне от минус 1 до минус 6 градусов, а днем - около 0", - рассказал специалист.
Синоптик добавил, что на следующей неделе будет низкое атмосферное давление, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
"В понедельник показания барометров обрушатся до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20-22 единицы ниже нормального, во вторник рост составит до 734 миллиметра ртутного столба, в среду - уже 738 миллиметров ртутного столба, в четверг падение до 729 миллиметров ртутного столба, а в пятницу - 726 миллиметров ртутного столба", - уточнил Тишковец.
Он сообщил, что в выходные атмосферное давление повысится и вернется в норму.
Уборка снега в Москве
Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.
1 из 8
Такие значения в три раза превышают климатическую норму.
2 из 8
Это соответствует январским показателям.
3 из 8
В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.
4 из 8
Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.
5 из 8
Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.
6 из 8
В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.
7 из 8
Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.
8 из 8
Высота снежного покрова в столице выросла до 22 сантиметров.
1 из 8
Такие значения в три раза превышают климатическую норму.
2 из 8
Это соответствует январским показателям.
3 из 8
В отдельных районах Москвы идет ледяной дождь.
4 из 8
Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.
5 из 8
Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.
6 из 8
В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.
7 из 8
Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.
8 из 8