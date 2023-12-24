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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 24.12.2023
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10:00 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/pogoda-1917733065.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 24.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Кратковременный снег, облачность и до нуля градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T10:00
2023-12-24T10:00
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Кратковременный снег, облачность и до нуля градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым сектором северо-атлантического циклона, наполненного плотными полями облачности, сопровождаемого скоротечными снегопадами при температурном фоне на 3-4 градуса выше климатической нормы. "В Москве облачно, кратковременный снег, температура воздуха около нуля. По области минус 3 - плюс 2 градуса", - сказал Тишковец. Специалист уточнил, что ветер в столице в воскресенье будет юго-западный. Его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, оно составит 730 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается снег и до нуля градусов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛюди на пешеходном переходе на одной из улиц в Москве
Люди на пешеходном переходе на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Люди на пешеходном переходе на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Кратковременный снег, облачность и до нуля градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым сектором северо-атлантического циклона, наполненного плотными полями облачности, сопровождаемого скоротечными снегопадами при температурном фоне на 3-4 градуса выше климатической нормы.
"В Москве облачно, кратковременный снег, температура воздуха около нуля. По области минус 3 - плюс 2 градуса", - сказал Тишковец.
Специалист уточнил, что ветер в столице в воскресенье будет юго-западный. Его скорость составит 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет слабо расти, оно составит 730 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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