https://ria.ru/20231224/pogoda-1917714780.html

Москвичей предупредили о снежных заносах и гололедице

Москвичей предупредили о снежных заносах и гололедице - РИА Новости, 24.12.2023

Москвичей предупредили о снежных заносах и гололедице

Сильная гололедица, до 3 градусов мороза, местами - снежные заносы ожидаются в Москве в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T02:43

2023-12-24T02:43

2023-12-24T02:46

общество

москва

гидрометцентр

снегопад в москве

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сильная гололедица, до 3 градусов мороза, местами - снежные заносы ожидаются в Москве в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. "Облачно. Небольшой снег, местами умеренный. Местами снежные заносы. Сильная гололедица. Температура воздуха от минус 1 до минус 3 градусов", - говорится в сообщении. Ранее Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы до вечера воскресенья. По данным учреждения, предупреждение о гололедице действует до 21.00 25 декабря.

https://ria.ru/20231220/morozy-1916964378.html

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общество, москва, гидрометцентр, снегопад в москве