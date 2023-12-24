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Москвичей предупредили о снежных заносах и гололедице
Москвичей предупредили о снежных заносах и гололедице - РИА Новости, 24.12.2023
Москвичей предупредили о снежных заносах и гололедице
Сильная гололедица, до 3 градусов мороза, местами - снежные заносы ожидаются в Москве в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T02:43
2023-12-24T02:43
2023-12-24T02:46
общество
москва
гидрометцентр
снегопад в москве
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сильная гололедица, до 3 градусов мороза, местами - снежные заносы ожидаются в Москве в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. "Облачно. Небольшой снег, местами умеренный. Местами снежные заносы. Сильная гололедица. Температура воздуха от минус 1 до минус 3 градусов", - говорится в сообщении. Ранее Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы до вечера воскресенья. По данным учреждения, предупреждение о гололедице действует до 21.00 25 декабря.
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общество, москва, гидрометцентр, снегопад в москве
Общество, Москва, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
Москвичей предупредили о снежных заносах и гололедице
Гидрометцентр: в Москве в воскресенье ожидаются снежные заносы и гололедица
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сильная гололедица, до 3 градусов мороза, местами - снежные заносы ожидаются в Москве в воскресенье, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Облачно. Небольшой снег, местами умеренный. Местами снежные заносы. Сильная гололедица. Температура воздуха от минус 1 до минус 3 градусов", - говорится в сообщении.
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернутся морозы
Ранее Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы до вечера воскресенья. По данным учреждения, предупреждение о гололедице действует до 21.00 25 декабря.