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В Доме приемов МИД представили песню на стихи Захаровой

В Доме приемов МИД представили песню на стихи Захаровой - РИА Новости, 24.12.2023

В Доме приемов МИД представили песню на стихи Захаровой

В Доме приемов российского МИД в Москве состоялась презентация совместного белорусско-российского музыкального проекта — рождественской песни на стихи... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T16:28

2023-12-24T16:28

2023-12-24T16:47

мария захарова

россия

общество

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Доме приемов российского МИД в Москве состоялась презентация совместного белорусско-российского музыкального проекта — рождественской песни на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "Рождество. В добрый час", передает корреспондент РИА Новости. Инициатива была поддержана министрами Сергеем Алейником и Сергеем Лавровым, а также государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Музыку к песне написал известный белорусский композитор – художественный руководитель продюсерского центра "СПАМАШ" Леонид Ширин. Исполнила песню молодая белорусская певица Ксения Галецкая – обладательница Гран-при XVII международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019", лауреат множества национальных и международных премий. Текст песни получил первосвятительское благословение патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. "Когда строчки песни получились, я показала их патриарху, и он благословил. Три года ушло на поиск соавторов. И помог нам встретиться с белорусскими партнёрами государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. На базе детского центра "СПАМАШ" песню записала его звезда – Ксения Галецкая", — рассказала Захарова на презентации. В работе над клипом принял участие народный художник России Никас Сафронов - он написал для видеоряда рождественские иллюстрации с образами белорусских и российских храмов и другие пейзажные зарисовки. Это, в частности, белорусский Храм-памятник в Минске в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в пригороде Минска, Крестовоздвиженский собор Полоцкого Свято-Ефросиниевского монастыря. Презентация приурочена к дню рождения Захаровой, поздравить ее пришли многие дипломаты, политики, деятели культуры и журналисты.

https://ria.ru/20231224/rozhdestvo-1913835689.html

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Презентация рождественской песни на стихи Марии Захаровой в Доме приемов МИД В Доме приемов российского МИД в Москве состоялась презентация совместного белорусско-российского музыкального проекта — рождественской песни на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "Рождество. В добрый час", передает корреспондент РИА Новости. 2023-12-24T16:28 true PT1M33S

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мария захарова, россия, общество