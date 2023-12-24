https://ria.ru/20231224/pesnya-1917775165.html
В Доме приемов МИД представили песню на стихи Захаровой
В Доме приемов МИД представили песню на стихи Захаровой - РИА Новости, 24.12.2023
В Доме приемов МИД представили песню на стихи Захаровой
В Доме приемов российского МИД в Москве состоялась презентация совместного белорусско-российского музыкального проекта — рождественской песни на стихи... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T16:28
2023-12-24T16:28
2023-12-24T16:47
мария захарова
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917777296_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27b61d9242d58da47e78cc3d0c50499a.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Доме приемов российского МИД в Москве состоялась презентация совместного белорусско-российского музыкального проекта — рождественской песни на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "Рождество. В добрый час", передает корреспондент РИА Новости. Инициатива была поддержана министрами Сергеем Алейником и Сергеем Лавровым, а также государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Музыку к песне написал известный белорусский композитор – художественный руководитель продюсерского центра "СПАМАШ" Леонид Ширин. Исполнила песню молодая белорусская певица Ксения Галецкая – обладательница Гран-при XVII международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019", лауреат множества национальных и международных премий. Текст песни получил первосвятительское благословение патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. "Когда строчки песни получились, я показала их патриарху, и он благословил. Три года ушло на поиск соавторов. И помог нам встретиться с белорусскими партнёрами государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. На базе детского центра "СПАМАШ" песню записала его звезда – Ксения Галецкая", — рассказала Захарова на презентации. В работе над клипом принял участие народный художник России Никас Сафронов - он написал для видеоряда рождественские иллюстрации с образами белорусских и российских храмов и другие пейзажные зарисовки. Это, в частности, белорусский Храм-памятник в Минске в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в пригороде Минска, Крестовоздвиженский собор Полоцкого Свято-Ефросиниевского монастыря. Презентация приурочена к дню рождения Захаровой, поздравить ее пришли многие дипломаты, политики, деятели культуры и журналисты.
https://ria.ru/20231224/rozhdestvo-1913835689.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917777296_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f7faa84f7641b2d41c8556f920dea2b7.jpg
Презентация рождественской песни на стихи Марии Захаровой в Доме приемов МИД
В Доме приемов российского МИД в Москве состоялась презентация совместного белорусско-российского музыкального проекта — рождественской песни на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "Рождество. В добрый час", передает корреспондент РИА Новости.
2023-12-24T16:28
true
PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, россия, общество
Мария Захарова, Россия, Общество
В Доме приемов МИД представили песню на стихи Захаровой
В Доме приемов МИД представили рождественскую песню на стихи Захаровой
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Доме приемов российского МИД в Москве состоялась презентация совместного белорусско-российского музыкального проекта — рождественской песни на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "Рождество. В добрый час", передает корреспондент РИА Новости.
Инициатива была поддержана министрами Сергеем Алейником
и Сергеем Лавровым, а также государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым
. Музыку к песне написал известный белорусский композитор – художественный руководитель продюсерского центра "СПАМАШ" Леонид Ширин. Исполнила песню молодая белорусская певица Ксения Галецкая – обладательница Гран-при XVII международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019", лауреат множества национальных и международных премий. Текст песни получил первосвятительское благословение патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
"Когда строчки песни получились, я показала их патриарху, и он благословил. Три года ушло на поиск соавторов. И помог нам встретиться с белорусскими партнёрами государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. На базе детского центра "СПАМАШ" песню записала его звезда – Ксения Галецкая", — рассказала Захарова на презентации.
В работе над клипом принял участие народный художник России Никас Сафронов
- он написал для видеоряда рождественские иллюстрации с образами белорусских и российских храмов и другие пейзажные зарисовки. Это, в частности, белорусский Храм-памятник в Минске
в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в пригороде Минска, Крестовоздвиженский собор Полоцкого Свято-Ефросиниевского монастыря.
Презентация приурочена к дню рождения Захаровой, поздравить ее пришли многие дипломаты, политики, деятели культуры и журналисты.
Рождество Христово в 2024 году