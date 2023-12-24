https://ria.ru/20231224/patriot-1917714901.html

"Фундаментальная ошибка". Решение союзника по Украине вызвало шок в США

"Фундаментальная ошибка". Решение союзника по Украине вызвало шок в США - РИА Новости, 24.12.2023

"Фундаментальная ошибка". Решение союзника по Украине вызвало шок в США

Японии не следовало передавать США зенитные ракеты комплекса Patriot в качестве косвенной помощи Украине, заявили американские эксперты в интервью японскому... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T02:50

2023-12-24T02:50

2023-12-24T10:16

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пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Японии не следовало передавать США зенитные ракеты комплекса Patriot в качестве косвенной помощи Украине, заявили американские эксперты в интервью японскому изданию Nikkei Asia."Он (премьер Японии Кисида. — Прим. ред.) совершил фундаментальную ошибку, пойдя на поводу у администрации Байдена, которая отдает приоритет Европе", — отметил экс-заместитель министра обороны США Элдридж Колби.Экс-чиновник Минобороны США раскритиковал политику американских властей на Украине. По его словам, Штаты отправили Киеву оружие, которое не смогут быстро заместить для собственного пользования. Украина отвлекла американский военно-промышленный комплекс от решения более важных стратегических задач, считает Колби.Старший научный сотрудник международного Фонда Карнеги* Джениффер Каванах заявила журналистам, что Японии уже не хватает зенитно-ракетных комплексов для защиты своих военных аэродромов. Она предположила, что отправка ценных ракет в США несет крайне высокие риски для японской стороны."Это кое-что говорит об администрации Байдена. Они готовы в приоритетном порядке вооружать Украину за счет Азии, невзирая на собственные заявления о том, что Азия служит главным театром военных действий для Штатов", — заметила Каванах.Ранее японское правительство смягчило правила экспорта оборонного оборудования и одобрило решение о возможности отправки сделанных в Японии по лицензии США комплексов и ракет ПРО Patriot, сообщало агентство Киодо. Белый дом подтвердил решение японских властей и заявил, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.* Организация, выполняющая функции иностранного агента.

https://ria.ru/20231221/yaponiya-1917334202.html

https://ria.ru/20231222/sanktsii-1917365967.html

украина

япония

сша

азия

европа

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в мире, украина, япония, сша, азия, европа, джо байден, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )