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Управы нет. Офицер ВСУ раскрыл тревожную правду об украинских солдатах - РИА Новости, 24.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:10 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/otkazniki-1917712145.html
Управы нет. Офицер ВСУ раскрыл тревожную правду об украинских солдатах
Управы нет. Офицер ВСУ раскрыл тревожную правду об украинских солдатах - РИА Новости, 24.12.2023
Управы нет. Офицер ВСУ раскрыл тревожную правду об украинских солдатах
Многие отказники на фронте благополучно избегают наказания благодаря особенностям украинского законодательства, заявил командир 2-го механизированного батальона РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T01:10
2023-12-24T01:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Многие отказники на фронте благополучно избегают наказания благодаря особенностям украинского законодательства, заявил командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко в интервью изданию "Украинская правда"."У нас (на Украине. — Прим. ред.) Уголовный кодекс не работает с отказниками от слова вообще", — пожаловался офицер.По словам Губаренко, на привлечение солдата ВСУ к ответственности за невыполнение приказа требуется от двух недель до месяца. Даже после столь долгого разбирательства военнослужащий все еще может избежать наказания за счет "лазеек" в законе, посетовал комбат."Возбужденных уголовных дел (о неподчинении приказу. — Прим. ред.) — много. &lt;...&gt;. Есть такие, которые тянутся еще с прошлого года", — заявил офицер ВСУ.Ранее немецкая газета Bild сообщала, что солдаты Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на действия президента Владимира Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство правительством страны и генералитетом.
https://ria.ru/20231223/vsu-1917707972.html
https://ria.ru/20231223/vsu-1917671383.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Управы нет. Офицер ВСУ раскрыл тревожную правду об украинских солдатах

Командир батальона Губаренко: ВСУ не могут справиться с отказниками на передовой

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Многие отказники на фронте благополучно избегают наказания благодаря особенностям украинского законодательства, заявил командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко в интервью изданию "Украинская правда".
"У нас (на Украине. — Прим. ред.) Уголовный кодекс не работает с отказниками от слова вообще", — пожаловался офицер.
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По словам Губаренко, на привлечение солдата ВСУ к ответственности за невыполнение приказа требуется от двух недель до месяца. Даже после столь долгого разбирательства военнослужащий все еще может избежать наказания за счет "лазеек" в законе, посетовал комбат.
«
"Возбужденных уголовных дел (о неподчинении приказу. — Прим. ред.) — много. <...>. Есть такие, которые тянутся еще с прошлого года", — заявил офицер ВСУ.
Ранее немецкая газета Bild сообщала, что солдаты Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на действия президента Владимира Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство правительством страны и генералитетом.
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