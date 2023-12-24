https://ria.ru/20231224/otkazniki-1917712145.html
Управы нет. Офицер ВСУ раскрыл тревожную правду об украинских солдатах
Управы нет. Офицер ВСУ раскрыл тревожную правду об украинских солдатах - РИА Новости, 24.12.2023
Управы нет. Офицер ВСУ раскрыл тревожную правду об украинских солдатах
Многие отказники на фронте благополучно избегают наказания благодаря особенностям украинского законодательства, заявил командир 2-го механизированного батальона РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T01:10
2023-12-24T01:10
2023-12-24T01:10
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Многие отказники на фронте благополучно избегают наказания благодаря особенностям украинского законодательства, заявил командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко в интервью изданию "Украинская правда"."У нас (на Украине. — Прим. ред.) Уголовный кодекс не работает с отказниками от слова вообще", — пожаловался офицер.По словам Губаренко, на привлечение солдата ВСУ к ответственности за невыполнение приказа требуется от двух недель до месяца. Даже после столь долгого разбирательства военнослужащий все еще может избежать наказания за счет "лазеек" в законе, посетовал комбат."Возбужденных уголовных дел (о неподчинении приказу. — Прим. ред.) — много. <...>. Есть такие, которые тянутся еще с прошлого года", — заявил офицер ВСУ.Ранее немецкая газета Bild сообщала, что солдаты Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на действия президента Владимира Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство правительством страны и генералитетом.
https://ria.ru/20231223/vsu-1917707972.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Управы нет. Офицер ВСУ раскрыл тревожную правду об украинских солдатах
Командир батальона Губаренко: ВСУ не могут справиться с отказниками на передовой