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ВСУ 74 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ 74 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.12.2023
ВСУ 74 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 256 различных боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T00:13
2023-12-24T00:13
2023-12-24T00:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
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сцкк
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 74 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 256 различных боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 74 факта ведения огня со стороны ВФУ... На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском - 41 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 256 различных боеприпасов. Согласно информации представительства, за сутки поступили сведения о ранении 14 гражданских лиц, повреждены 17 домостроений. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка (Червоногвардейский район) и Павловка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 16 обстрелов.
https://ria.ru/20231223/spetsoperatsiya-1917684701.html
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донецкая народная республика, горловка, ясиноватая, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Ясиноватая, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 74 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР