https://ria.ru/20231224/obstrel-1917800399.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 24.12.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров и девять снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке и Донецку, сообщили в... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T20:32
2023-12-24T20:32
2023-12-24T20:32
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров и девять снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.30 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ...18.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра ...18.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", -говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале Представительство также сообщило, что в 19.45 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, и в 20.05 по тому же району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по Горловке и Донецку