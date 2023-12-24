https://ria.ru/20231224/obstrel-1917789684.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 24.12.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T18:34

2023-12-24T18:34

2023-12-24T18:34

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

петровский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.30 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...16.35 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...17.20 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 18.20 по Петровскому району Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, петровский район, происшествия