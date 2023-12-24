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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска в воскресенье выпустили 13 снарядов, в том числе кассетные, калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T11:15
2023-12-24T11:15
2023-12-24T13:27
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили 13 снарядов, в том числе кассетные, калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 09.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства. Ведомство также сообщило, что в 05.00 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке. По данным представительства, в 10.40 мск украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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горловка, донецк, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости.
Украинские войска в воскресенье выпустили 13 снарядов, в том числе кассетные, калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 09.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства.
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Ведомство также сообщило, что в 05.00 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке.
По данным представительства, в 10.40 мск украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.