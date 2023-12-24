Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 24.12.2023 (обновлено: 13:27 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/obstrel-1917740719.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска в воскресенье выпустили 13 снарядов, в том числе кассетные, калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T11:15
2023-12-24T13:27
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917754577_180:0:1204:576_1920x0_80_0_0_94bafd95043c8a1340d9ba5aea37e411.jpg
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили 13 снарядов, в том числе кассетные, калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 09.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства. Ведомство также сообщило, что в 05.00 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке. По данным представительства, в 10.40 мск украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231223/bespilotnik-1917683282.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917754577_308:0:1076:576_1920x0_80_0_0_1ca18753ce7ee6c820fbf5185e3d8da6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецк, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Горловки. 24 декабря 2023
Последствия обстрела Горловки. 24 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела Горловки. 24 декабря 2023
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили 13 снарядов, в том числе кассетные, калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 09.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства.
Сотрудники МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Число пострадавших при сбросе боеприпаса с БПЛА в Донецке возросло до семи
Вчера, 18:31
Ведомство также сообщило, что в 05.00 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке.
По данным представительства, в 10.40 мск украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:03
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкСЦККПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала