https://ria.ru/20231224/oborona-1917717176.html

"Мы на пределе": в США забили тревогу из-за ударов России на Украине

"Мы на пределе": в США забили тревогу из-за ударов России на Украине - РИА Новости, 24.12.2023

"Мы на пределе": в США забили тревогу из-за ударов России на Украине

Новые укрепления никак не помогут ВСУ против российской армии, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T04:30

2023-12-24T04:30

2023-12-24T04:31

специальная военная операция на украине

в мире

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артемовск

северодонецк

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новые укрепления никак не помогут ВСУ против российской армии, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала."Если вы возводите дополнительные линии обороны, но у вас нет обученного личного состава, а также оружия или боеприпасов <...> для их защиты, будет ли от них толк? Я думаю, ответ очевиден на примере хорошо защищенных городов, которые Россия <...> способна брать штурмом", — отметил бывший военный.Берлетик привел в качестве примера Северодонецкую агломерацию и Артемовск, которые взяли российские войска, несмотря на хорошо подготовленную украинскую оборону.Экс-морпех также обратил внимание на то, что Россия успешно снижает боевые возможности ВСУ. По его мнению, российская армия нанесла существенный урон артиллерии и ПВО Украины."Они (россияне. — Прим. ред.) довели до предела способность Запада заменять эти системы. Они перемололи подготовленных украинских военных, практически сведя их численность к нулю. Мы видим, как на Украине <...> уже растет возникший ранее кризис набора в армию", — заключил эксперт.Ранее газета Washington Post сообщала, что у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает. Владимир Зеленский в конце ноября заявил, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: Авдеевском, Марьинском, Купянско-Лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.

https://ria.ru/20231216/ukrepleniya-1916149940.html

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россия

украина

артемовск

северодонецк

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в мире, россия, украина, артемовск, северодонецк, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша