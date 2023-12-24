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"Мы на пределе": в США забили тревогу из-за ударов России на Украине - РИА Новости, 24.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:30 24.12.2023 (обновлено: 04:31 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/oborona-1917717176.html
"Мы на пределе": в США забили тревогу из-за ударов России на Украине
"Мы на пределе": в США забили тревогу из-за ударов России на Украине - РИА Новости, 24.12.2023
"Мы на пределе": в США забили тревогу из-за ударов России на Украине
Новые укрепления никак не помогут ВСУ против российской армии, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T04:30
2023-12-24T04:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
артемовск
северодонецк
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новые укрепления никак не помогут ВСУ против российской армии, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала.&quot;Если вы возводите дополнительные линии обороны, но у вас нет обученного личного состава, а также оружия или боеприпасов &lt;...&gt; для их защиты, будет ли от них толк? Я думаю, ответ очевиден на примере хорошо защищенных городов, которые Россия &lt;...&gt; способна брать штурмом&quot;, — отметил бывший военный.Берлетик привел в качестве примера Северодонецкую агломерацию и Артемовск, которые взяли российские войска, несмотря на хорошо подготовленную украинскую оборону.Экс-морпех также обратил внимание на то, что Россия успешно снижает боевые возможности ВСУ. По его мнению, российская армия нанесла существенный урон артиллерии и ПВО Украины."Они (россияне. — Прим. ред.) довели до предела способность Запада заменять эти системы. Они перемололи подготовленных украинских военных, практически сведя их численность к нулю. Мы видим, как на Украине &lt;...&gt; уже растет возникший ранее кризис набора в армию", — заключил эксперт.Ранее газета Washington Post сообщала, что у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает. Владимир Зеленский в конце ноября заявил, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: Авдеевском, Марьинском, Купянско-Лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.
https://ria.ru/20231216/ukrepleniya-1916149940.html
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россия
украина
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в мире, россия, украина, артемовск, северодонецк, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Артемовск, Северодонецк, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Мы на пределе": в США забили тревогу из-за ударов России на Украине

Экс-морпех США Берлетик: Россия сможет успешно уничтожать любую оборону Украины

© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Новые укрепления никак не помогут ВСУ против российской армии, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала.
«

"Если вы возводите дополнительные линии обороны, но у вас нет обученного личного состава, а также оружия или боеприпасов <...> для их защиты, будет ли от них толк? Я думаю, ответ очевиден на примере хорошо защищенных городов, которые Россия <...> способна брать штурмом", — отметил бывший военный.

Берлетик привел в качестве примера Северодонецкую агломерацию и Артемовск, которые взяли российские войска, несмотря на хорошо подготовленную украинскую оборону.
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Экс-морпех также обратил внимание на то, что Россия успешно снижает боевые возможности ВСУ. По его мнению, российская армия нанесла существенный урон артиллерии и ПВО Украины.
"Они (россияне. — Прим. ред.) довели до предела способность Запада заменять эти системы. Они перемололи подготовленных украинских военных, практически сведя их численность к нулю. Мы видим, как на Украине <...> уже растет возникший ранее кризис набора в армию", — заключил эксперт.
Ранее газета Washington Post сообщала, что у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает. Владимир Зеленский в конце ноября заявил, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: Авдеевском, Марьинском, Купянско-Лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАртемовскСеверодонецкВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
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