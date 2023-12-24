https://ria.ru/20231224/natsizm-1917744737.html

Глава МИД ЦАР призвала противостоять возрождению нацизма

Глава МИД ЦАР призвала противостоять возрождению нацизма - РИА Новости, 24.12.2023

Глава МИД ЦАР призвала противостоять возрождению нацизма

Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон заявила в интервью РИА Новости, что нужно противостоять возрождению нацизма, и... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T11:50

2023-12-24T11:50

2023-12-24T11:50

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БАНГИ, 24 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон заявила в интервью РИА Новости, что нужно противостоять возрождению нацизма, и поэтому страна проголосовала за резолюцию в ООН по борьбе с героизацией нацизма. "Очень естественно, что ЦАР проголосовала за эту резолюцию, потому что в мире дела идут плохо, у нас все еще есть расизм, который был скрытым и начинает проявляться все больше. Нацизм принес большой ущерб. Вторая мировая война была основана на нацизме. Поэтому мы должны защищаться, во всяком случае противостоять возрождению этого явления, потому что это вредно для мира", - заявила министр. Генассамблея ООН 19 декабря приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию проголосовали 118 стран, против были 49. Воздержались 14 стран. Среди тех, кто выступил против, оказались США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие.

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

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Ольга Фомченкова

в мире, цар, россия, оон, генеральная ассамблея оон