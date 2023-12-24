Глава МИД ЦАР призвала противостоять возрождению нацизма
Глава МИД ЦАР: нацизм опасен, нужно противостоять его возрождению
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон
Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон. Архивное фото
БАНГИ, 24 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон заявила в интервью РИА Новости, что нужно противостоять возрождению нацизма, и поэтому страна проголосовала за резолюцию в ООН по борьбе с героизацией нацизма.
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"Очень естественно, что ЦАР проголосовала за эту резолюцию, потому что в мире дела идут плохо, у нас все еще есть расизм, который был скрытым и начинает проявляться все больше. Нацизм принес большой ущерб. Вторая мировая война была основана на нацизме. Поэтому мы должны защищаться, во всяком случае противостоять возрождению этого явления, потому что это вредно для мира", - заявила министр.
Генассамблея ООН 19 декабря приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию проголосовали 118 стран, против были 49. Воздержались 14 стран. Среди тех, кто выступил против, оказались США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие.