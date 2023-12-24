https://ria.ru/20231224/nato-1917719359.html

"Вы давно проиграли". В Сети высмеяли заявление НАТО об Украине

"Вы давно проиграли". В Сети высмеяли заявление НАТО об Украине - РИА Новости, 24.12.2023

"Вы давно проиграли". В Сети высмеяли заявление НАТО об Украине

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление представителей НАТО о подготовке украинских солдат. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T06:10

2023-12-24T06:10

2023-12-24T15:53

в мире

украина

москва

сша

нато

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление представителей НАТО о подготовке украинских солдат."Украина и НАТО уже давно проиграли", — написал clausthelibertarian."Вы просто хотите продолжительного конфликта, разжигатели войны", — добавил Rob P."США 10 ноября 2021 года пообещали помочь Украине вернуть потерянные территории. Сейчас Украина пожертвовала сотнями тысяч людей. Они даже не в состоянии удержать то, что у них было, когда им дали обещание. Урок прост: никогда не доверяйте Вашингтону", — посоветовал Christen Krogvig."Без сомнений, НАТО разжигает этот конфликт", — прокомментировал FG FARHAN."Вы разве не слышали, что НАТО проиграла?" — спросил Charlie Windsor.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917717039.html

украина

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, москва, сша, нато, дмитрий песков