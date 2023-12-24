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"Вы давно проиграли". В Сети высмеяли заявление НАТО об Украине - РИА Новости, 24.12.2023
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06:10 24.12.2023 (обновлено: 15:53 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/nato-1917719359.html
"Вы давно проиграли". В Сети высмеяли заявление НАТО об Украине
"Вы давно проиграли". В Сети высмеяли заявление НАТО об Украине - РИА Новости, 24.12.2023
"Вы давно проиграли". В Сети высмеяли заявление НАТО об Украине
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление представителей НАТО о подготовке украинских солдат. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T06:10
2023-12-24T15:53
в мире
украина
москва
сша
нато
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление представителей НАТО о подготовке украинских солдат."Украина и НАТО уже давно проиграли", — написал clausthelibertarian."Вы просто хотите продолжительного конфликта, разжигатели войны", — добавил Rob P."США 10 ноября 2021 года пообещали помочь Украине вернуть потерянные территории. Сейчас Украина пожертвовала сотнями тысяч людей. Они даже не в состоянии удержать то, что у них было, когда им дали обещание. Урок прост: никогда не доверяйте Вашингтону", — посоветовал Christen Krogvig."Без сомнений, НАТО разжигает этот конфликт", — прокомментировал FG FARHAN."Вы разве не слышали, что НАТО проиграла?" — спросил Charlie Windsor.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
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в мире, украина, москва, сша, нато, дмитрий песков
В мире, Украина, Москва, США, НАТО, Дмитрий Песков

"Вы давно проиграли". В Сети высмеяли заявление НАТО об Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление представителей НАТО о подготовке украинских солдат.
«
"Украина и НАТО уже давно проиграли", — написал clausthelibertarian.
"Вы просто хотите продолжительного конфликта, разжигатели войны", — добавил Rob P.
"США 10 ноября 2021 года пообещали помочь Украине вернуть потерянные территории. Сейчас Украина пожертвовала сотнями тысяч людей. Они даже не в состоянии удержать то, что у них было, когда им дали обещание. Урок прост: никогда не доверяйте Вашингтону", — посоветовал Christen Krogvig.
"Без сомнений, НАТО разжигает этот конфликт", — прокомментировал FG FARHAN.
"Вы разве не слышали, что НАТО проиграла?" — спросил Charlie Windsor.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
На Западе раскрыли подробности "неизбежного предательства" Украины
04:18
 
В миреУкраинаМоскваСШАНАТОДмитрий Песков
 
 
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