"Вы давно проиграли". В Сети высмеяли заявление НАТО об Украине
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление представителей НАТО о подготовке украинских солдат.
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"Украина и НАТО уже давно проиграли", — написал clausthelibertarian.
"Вы просто хотите продолжительного конфликта, разжигатели войны", — добавил Rob P.
"США 10 ноября 2021 года пообещали помочь Украине вернуть потерянные территории. Сейчас Украина пожертвовала сотнями тысяч людей. Они даже не в состоянии удержать то, что у них было, когда им дали обещание. Урок прост: никогда не доверяйте Вашингтону", — посоветовал Christen Krogvig.
"Без сомнений, НАТО разжигает этот конфликт", — прокомментировал FG FARHAN.
"Вы разве не слышали, что НАТО проиграла?" — спросил Charlie Windsor.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.