https://ria.ru/20231224/napadenie-1917710726.html

В Ингушетии неизвестные напали на местного жителя в больнице

В Ингушетии неизвестные напали на местного жителя в больнице - РИА Новости, 24.12.2023

В Ингушетии неизвестные напали на местного жителя в больнице

Сотрудники полиции Ингушетии разыскивают неизвестных, которые напали на местного жителя в больнице в Малгобеке, выстрелив в него несколько раз, мужчина остался... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T00:33

2023-12-24T00:33

2023-12-24T03:15

происшествия

малгобек

россия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 24 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции Ингушетии разыскивают неизвестных, которые напали на местного жителя в больнице в Малгобеке, выстрелив в него несколько раз, мужчина остался жив, сообщило региональное МВД. По данным министерства, в дежурную часть МО МВД России "Малгобекский" поступило сообщение из Малгобекской больницы о нападении на гражданина. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в больницу пришли двое неизвестных и попытались силой увести с собой мужчину, ухаживавшего за находящимся на лечении братом. "Столкнувшись с сопротивлением гражданина, неизвестные несколько раз выстрелили в него, после чего покинули здание. Пострадавший с огнестрельными ранениями госпитализирован. Полиция устанавливает обстоятельства нападения и причастных к нему", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231218/zaderzhanie-1916566986.html

малгобек

россия

республика ингушетия

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происшествия, малгобек, россия, республика ингушетия