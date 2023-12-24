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В Ингушетии неизвестные напали на местного жителя в больнице
В Ингушетии неизвестные напали на местного жителя в больнице - РИА Новости, 24.12.2023
В Ингушетии неизвестные напали на местного жителя в больнице
Сотрудники полиции Ингушетии разыскивают неизвестных, которые напали на местного жителя в больнице в Малгобеке, выстрелив в него несколько раз, мужчина остался... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T00:33
2023-12-24T00:33
2023-12-24T03:15
происшествия
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НАЛЬЧИК, 24 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции Ингушетии разыскивают неизвестных, которые напали на местного жителя в больнице в Малгобеке, выстрелив в него несколько раз, мужчина остался жив, сообщило региональное МВД. По данным министерства, в дежурную часть МО МВД России "Малгобекский" поступило сообщение из Малгобекской больницы о нападении на гражданина. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в больницу пришли двое неизвестных и попытались силой увести с собой мужчину, ухаживавшего за находящимся на лечении братом. "Столкнувшись с сопротивлением гражданина, неизвестные несколько раз выстрелили в него, после чего покинули здание. Пострадавший с огнестрельными ранениями госпитализирован. Полиция устанавливает обстоятельства нападения и причастных к нему", — говорится в сообщении.
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происшествия, малгобек, россия, республика ингушетия
Происшествия, Малгобек, Россия, Республика Ингушетия
В Ингушетии неизвестные напали на местного жителя в больнице
МВД: в больнице на жителя Ингушетии напали неизвестные, выстрелив несколько раз
НАЛЬЧИК, 24 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции Ингушетии разыскивают неизвестных, которые напали на местного жителя в больнице в Малгобеке, выстрелив в него несколько раз, мужчина остался жив, сообщило региональное МВД.
По данным министерства, в дежурную часть МО МВД России "Малгобекский" поступило сообщение из Малгобекской больницы о нападении на гражданина. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в больницу пришли двое неизвестных и попытались силой увести с собой мужчину, ухаживавшего за находящимся на лечении братом.
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"Столкнувшись с сопротивлением гражданина, неизвестные несколько раз выстрелили в него, после чего покинули здание. Пострадавший с огнестрельными ранениями госпитализирован. Полиция устанавливает обстоятельства нападения и причастных к нему", — говорится в сообщении.