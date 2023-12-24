https://ria.ru/20231224/moskva-1917758330.html

На Каширском шоссе в Москве загорелась машина

На Каширском шоссе в Москве загорелась машина - РИА Новости, 24.12.2023

На Каширском шоссе в Москве загорелась машина

Машина загорелась на Каширском шоссе в Москве, движение осуществляется по одной полосе из пяти, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T13:49

2023-12-24T13:49

2023-12-24T13:49

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917756983_0:1100:2048:2252_1920x0_80_0_0_ef5dc9f9e091d8a9384f3c3e475cba32.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Машина загорелась на Каширском шоссе в Москве, движение осуществляется по одной полосе из пяти, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На Каширском шоссе (в районе д. 52) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия осуществляется по одной полосе из пяти. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231223/dtp-1917691195.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва