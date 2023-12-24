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На Каширском шоссе в Москве загорелась машина - РИА Новости, 24.12.2023
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13:49 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/moskva-1917758330.html
На Каширском шоссе в Москве загорелась машина
На Каширском шоссе в Москве загорелась машина - РИА Новости, 24.12.2023
На Каширском шоссе в Москве загорелась машина
Машина загорелась на Каширском шоссе в Москве, движение осуществляется по одной полосе из пяти, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T13:49
2023-12-24T13:49
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Машина загорелась на Каширском шоссе в Москве, движение осуществляется по одной полосе из пяти, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На Каширском шоссе (в районе д. 52) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия осуществляется по одной полосе из пяти. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На Каширском шоссе в Москве загорелась машина

На Каширском шоссе в Москве загорелась машина, движение затруднено

© РИА НовостиВозгорание автомобиля на Каширском шоссе в Москве. 24 декабря 2023
Возгорание автомобиля на Каширском шоссе в Москве. 24 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости
Возгорание автомобиля на Каширском шоссе в Москве. 24 декабря 2023
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Машина загорелась на Каширском шоссе в Москве, движение осуществляется по одной полосе из пяти, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"На Каширском шоссе (в районе д. 52) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия осуществляется по одной полосе из пяти. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.
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