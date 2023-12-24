https://ria.ru/20231224/moshenniki-1917735269.html

Россиянам рассказали, как мошенники пользуются популярностью "Слова пацана"

Россиянам рассказали, как мошенники пользуются популярностью "Слова пацана" - РИА Новости, 24.12.2023

Россиянам рассказали, как мошенники пользуются популярностью "Слова пацана"

Мошенники массово создают поддельные сайты якобы для просмотра сериала "Слово пацана" - почти 400 таких ресурсов появилось с 1 ноября, при этом через них... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T10:20

2023-12-24T10:20

2023-12-24T10:20

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технологии

кино и сериалы

россия

слово пацана

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мошенники массово создают поддельные сайты якобы для просмотра сериала "Слово пацана" - почти 400 таких ресурсов появилось с 1 ноября, при этом через них злоумышленники пытаются получить личные данные пользователей и оформить скрытую подписку, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone. "С 1 ноября по 20 декабря мошенники зарегистрировали 398 доменов для просмотра сериала "Слово пацана". Злоумышленники используют популярные темы для привлечения внимания к созданным сайтам, через которые могут незаметно для пользователя оформлять еженедельную подписку на просмотр контента, а также похищать персональные данные. Среди них ФИО, номера телефонов, банковская информация", - отметили эксперты. Схема работает достаточно просто: сайты содержат предложение посмотреть все серии бесплатно, однако после просмотра 10-30 секунд серии появляется всплывающее окно с предложением оплатить подписку на сутки за небольшую сумму. Для этого пользователя перенаправляют на сторонний сайт. Если он совершает оплату, то незаметно для него оформляется еженедельная подписка стоимостью 340 рублей, которая по истечении срока действия автоматически продлевается. При этом после оплаты доступ к сериалу не открывается. Примечательно, что четверть доменов для нелегитимного просмотра сериала зарегистрирована одним и тем же владельцем. "Чтобы повысить результативность мошеннических схем, злоумышленникам необходимо привлечь внимание как можно большей аудитории. Поэтому они всегда следят за трендами и используют в схемах обмана наиболее резонансные темы. В данном случае зарегистрировано 398 мошеннических сайтов - для одной темы это высокий показатель", - отметил директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству компании Евгений Волошин.

https://ria.ru/20231206/nakopleniya-1914178002.html

https://ria.ru/20231205/serial-1913698880.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, кино и сериалы, россия, слово пацана