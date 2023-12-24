https://ria.ru/20231224/moldavia-1917780509.html

Санду намерена переизбраться, чтобы разорвать связи с СНГ, заявили в ПМР

Санду намерена переизбраться, чтобы разорвать связи с СНГ, заявили в ПМР - РИА Новости, 24.12.2023

Санду намерена переизбраться, чтобы разорвать связи с СНГ, заявили в ПМР

Президент Молдавии Майя Санду хочет переизбраться на новый срок и получить одобрение на продолжение курса на полный разрыв связей с Россией и выход Молдавии из... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T17:08

2023-12-24T17:08

2023-12-24T17:08

в мире

молдавия

майя санду

снг

евросоюз

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853943479_284:119:2981:1636_1920x0_80_0_0_dbc0a02f4904b450ef02cd2228238fb1.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду хочет переизбраться на новый срок и получить одобрение на продолжение курса на полный разрыв связей с Россией и выход Молдавии из СНГ, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Ранее Санду объявила, что будет баллотироваться на второй срок и выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский Союз. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. "Логично предположить, что она воодушевлена ставкой на неё со стороны США, ЕС и Румынии, что выразилось в решении начать диалог о вступлении Молдовы в ЕС, и куёт железо, пока оно горячо. На старте переговоров она хочет застолбить своё переизбрание, а заодно получить "добро" на продолжение курса на полный разрыв связей с Россией и выход Молдовы из СНГ", - сказал Сафонов. Депутат ПМР отметил, что намерение провести референдум на вступление в ЕС также необходим для получения одобрения прозападного и прорумынского курса властей Молдавии. По его словам, следующий год будет с жестокой схваткой за будущее Молдавии и за сферы влияния в ней. "Это будет игра в одни ворота: неугодные СМИ заблокированы практически полностью; часть оппозиционных партий уже запрещена, а боевые политики-оппозиционеры либо арестованы, либо изгнаны за пределы страны. В такой обстановке безальтернативной пропаганды, полагает правящий режим, он протолкнёт одобрение "генеральной линии партии", - отметил Сафонов. Он также обратил внимание на то, что давление на Приднестровье на всех направлениях резко возрастёт. По его словам, политика Приднестровья получила одобрение приднестровского населения на нескольких референдумах, и она диаметрально противоположна той, что реализуют власти Молдавии. "Для правящего режима в Молдове важно не только отрапортовать о победе евроинтеграционного курса в умах граждан Молдовы, но и задавить Приднестровье, заставить сдаться и сообщить, что приднестровцы отшатнулись от России и присоединились к европейскому выбору. А чтобы стимулировать такое присоединение, нужно на деле довести приднестровцев до такого состояния, при котором у них как раз не останется выбора, и они согласятся на всё", - подытожил Сафонов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

https://ria.ru/20231218/moldaviya-1916513516.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду, снг, евросоюз, россия