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Санду намерена переизбраться, чтобы разорвать связи с СНГ, заявили в ПМР - РИА Новости, 24.12.2023
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17:08 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/moldavia-1917780509.html
Санду намерена переизбраться, чтобы разорвать связи с СНГ, заявили в ПМР
Санду намерена переизбраться, чтобы разорвать связи с СНГ, заявили в ПМР - РИА Новости, 24.12.2023
Санду намерена переизбраться, чтобы разорвать связи с СНГ, заявили в ПМР
Президент Молдавии Майя Санду хочет переизбраться на новый срок и получить одобрение на продолжение курса на полный разрыв связей с Россией и выход Молдавии из... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T17:08
2023-12-24T17:08
в мире
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майя санду
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ТИРАСПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду хочет переизбраться на новый срок и получить одобрение на продолжение курса на полный разрыв связей с Россией и выход Молдавии из СНГ, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Ранее Санду объявила, что будет баллотироваться на второй срок и выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский Союз. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. "Логично предположить, что она воодушевлена ставкой на неё со стороны США, ЕС и Румынии, что выразилось в решении начать диалог о вступлении Молдовы в ЕС, и куёт железо, пока оно горячо. На старте переговоров она хочет застолбить своё переизбрание, а заодно получить "добро" на продолжение курса на полный разрыв связей с Россией и выход Молдовы из СНГ", - сказал Сафонов. Депутат ПМР отметил, что намерение провести референдум на вступление в ЕС также необходим для получения одобрения прозападного и прорумынского курса властей Молдавии. По его словам, следующий год будет с жестокой схваткой за будущее Молдавии и за сферы влияния в ней. "Это будет игра в одни ворота: неугодные СМИ заблокированы практически полностью; часть оппозиционных партий уже запрещена, а боевые политики-оппозиционеры либо арестованы, либо изгнаны за пределы страны. В такой обстановке безальтернативной пропаганды, полагает правящий режим, он протолкнёт одобрение "генеральной линии партии", - отметил Сафонов. Он также обратил внимание на то, что давление на Приднестровье на всех направлениях резко возрастёт. По его словам, политика Приднестровья получила одобрение приднестровского населения на нескольких референдумах, и она диаметрально противоположна той, что реализуют власти Молдавии. "Для правящего режима в Молдове важно не только отрапортовать о победе евроинтеграционного курса в умах граждан Молдовы, но и задавить Приднестровье, заставить сдаться и сообщить, что приднестровцы отшатнулись от России и присоединились к европейскому выбору. А чтобы стимулировать такое присоединение, нужно на деле довести приднестровцев до такого состояния, при котором у них как раз не останется выбора, и они согласятся на всё", - подытожил Сафонов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
https://ria.ru/20231218/moldaviya-1916513516.html
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в мире, молдавия, майя санду, снг, евросоюз, россия
В мире, Молдавия, Майя Санду, СНГ, Евросоюз, Россия
Санду намерена переизбраться, чтобы разорвать связи с СНГ, заявили в ПМР

Депутат ПМР Сафонов: Санду хочет переизбраться, чтобы разорвать связи с СНГ и РФ

© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду хочет переизбраться на новый срок и получить одобрение на продолжение курса на полный разрыв связей с Россией и выход Молдавии из СНГ, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Ранее Санду объявила, что будет баллотироваться на второй срок и выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский Союз. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
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"Логично предположить, что она воодушевлена ставкой на неё со стороны США, ЕС и Румынии, что выразилось в решении начать диалог о вступлении Молдовы в ЕС, и куёт железо, пока оно горячо. На старте переговоров она хочет застолбить своё переизбрание, а заодно получить "добро" на продолжение курса на полный разрыв связей с Россией и выход Молдовы из СНГ", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР отметил, что намерение провести референдум на вступление в ЕС также необходим для получения одобрения прозападного и прорумынского курса властей Молдавии. По его словам, следующий год будет с жестокой схваткой за будущее Молдавии и за сферы влияния в ней.
"Это будет игра в одни ворота: неугодные СМИ заблокированы практически полностью; часть оппозиционных партий уже запрещена, а боевые политики-оппозиционеры либо арестованы, либо изгнаны за пределы страны. В такой обстановке безальтернативной пропаганды, полагает правящий режим, он протолкнёт одобрение "генеральной линии партии", - отметил Сафонов.
Он также обратил внимание на то, что давление на Приднестровье на всех направлениях резко возрастёт. По его словам, политика Приднестровья получила одобрение приднестровского населения на нескольких референдумах, и она диаметрально противоположна той, что реализуют власти Молдавии.
"Для правящего режима в Молдове важно не только отрапортовать о победе евроинтеграционного курса в умах граждан Молдовы, но и задавить Приднестровье, заставить сдаться и сообщить, что приднестровцы отшатнулись от России и присоединились к европейскому выбору. А чтобы стимулировать такое присоединение, нужно на деле довести приднестровцев до такого состояния, при котором у них как раз не останется выбора, и они согласятся на всё", - подытожил Сафонов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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