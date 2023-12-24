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В московском метро мужчина ранил ножом пассажира - РИА Новости, 24.12.2023
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17:55 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/metro-1917785365.html
В московском метро мужчина ранил ножом пассажира
В московском метро мужчина ранил ножом пассажира - РИА Новости, 24.12.2023
В московском метро мужчина ранил ножом пассажира
Потасовка в вагоне московского метро на фиолетовой ветке закончилась поножовщиной, участники конфликта задержаны, полиция проводит проверку, сообщается на сайте РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T17:55
2023-12-24T17:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Потасовка в вагоне московского метро на фиолетовой ветке закончилась поножовщиной, участники конфликта задержаны, полиция проводит проверку, сообщается на сайте МВД Медиа. "В вагоне электропоезда, следующего от станции метро "Китай-город" до станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии, между пассажирами произошёл конфликт. В какой-то момент один из мужчин достал предмет, похожий на нож. Оппонент, увидев его в руке, предпринял попытку выхватить, получив при этом резаную рану. В настоящее время при содействии пассажиров и сотрудников вневедомственной охраны правительства Москвы все участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В московском метро мужчина ранил ножом пассажира

Потасовка в вагоне метро на фиолетовой ветке в Москве закончилась поножовщиной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московское метро. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Потасовка в вагоне московского метро на фиолетовой ветке закончилась поножовщиной, участники конфликта задержаны, полиция проводит проверку, сообщается на сайте МВД Медиа.
"В вагоне электропоезда, следующего от станции метро "Китай-город" до станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии, между пассажирами произошёл конфликт. В какой-то момент один из мужчин достал предмет, похожий на нож. Оппонент, увидев его в руке, предпринял попытку выхватить, получив при этом резаную рану. В настоящее время при содействии пассажиров и сотрудников вневедомственной охраны правительства Москвы все участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.
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