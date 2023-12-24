https://ria.ru/20231224/metro-1917785365.html
В московском метро мужчина ранил ножом пассажира
В московском метро мужчина ранил ножом пассажира - РИА Новости, 24.12.2023
В московском метро мужчина ранил ножом пассажира
Потасовка в вагоне московского метро на фиолетовой ветке закончилась поножовщиной, участники конфликта задержаны, полиция проводит проверку, сообщается на сайте РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T17:55
2023-12-24T17:55
2023-12-24T17:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Потасовка в вагоне московского метро на фиолетовой ветке закончилась поножовщиной, участники конфликта задержаны, полиция проводит проверку, сообщается на сайте МВД Медиа. "В вагоне электропоезда, следующего от станции метро "Китай-город" до станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии, между пассажирами произошёл конфликт. В какой-то момент один из мужчин достал предмет, похожий на нож. Оппонент, увидев его в руке, предпринял попытку выхватить, получив при этом резаную рану. В настоящее время при содействии пассажиров и сотрудников вневедомственной охраны правительства Москвы все участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231224/napadenie-1917715067.html
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происшествия, москва
В московском метро мужчина ранил ножом пассажира
Потасовка в вагоне метро на фиолетовой ветке в Москве закончилась поножовщиной