https://ria.ru/20231224/metro-1917785365.html

В московском метро мужчина ранил ножом пассажира

В московском метро мужчина ранил ножом пассажира - РИА Новости, 24.12.2023

В московском метро мужчина ранил ножом пассажира

Потасовка в вагоне московского метро на фиолетовой ветке закончилась поножовщиной, участники конфликта задержаны, полиция проводит проверку, сообщается на сайте РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T17:55

2023-12-24T17:55

2023-12-24T17:55

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Потасовка в вагоне московского метро на фиолетовой ветке закончилась поножовщиной, участники конфликта задержаны, полиция проводит проверку, сообщается на сайте МВД Медиа. "В вагоне электропоезда, следующего от станции метро "Китай-город" до станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии, между пассажирами произошёл конфликт. В какой-то момент один из мужчин достал предмет, похожий на нож. Оппонент, увидев его в руке, предпринял попытку выхватить, получив при этом резаную рану. В настоящее время при содействии пассажиров и сотрудников вневедомственной охраны правительства Москвы все участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231224/napadenie-1917715067.html

москва

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2023

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происшествия, москва