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В Приморье при пожаре погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок

В Приморье при пожаре погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок - РИА Новости, 24.12.2023

В Приморье при пожаре погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок

Три человека, в том числе трехлетний ребенок, погибли в результате пожара в двухквартирном доме в приморском селе Черниговка, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T11:19

2023-12-24T11:19

2023-12-24T11:27

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приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Три человека, в том числе трехлетний ребенок, погибли в результате пожара в двухквартирном доме в приморском селе Черниговка, сообщает ГУМЧС по Приморскому краю в Telegram. Отмечается, что сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома пожарным поступило 24 декабря в 11.08 (4.08 мск). "На момент прибытия пожарных веранда дома одной из квартир была охвачена пламенем, также горела одна из квартир изнутри. В ходе тушения пожара огнеборцами в квартире были обнаружены тела трех погибших, мужчины 1962 г.р., женщины 2002 г.р. и ребенка 2021 г.р.В результате пожара дом поврежден огнем на площади около 70 кв. м.", - говорится в сообщении спасательного ведомства. На месте происшествия работают дознаватели МЧС России, причина пожара уточняется. В СУСК РФ по Приморскому краю сообщили, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительной версии следователей, причиной пожара стало короткое замыкание.

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происшествия, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)