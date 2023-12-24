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В Чите потушили пожар на стоянке автомобилей
В Чите потушили пожар на стоянке автомобилей - РИА Новости, 24.12.2023
В Чите потушили пожар на стоянке автомобилей
Спасатели полностью ликвидировали пожар в Чите, где сгорела стоянка с 30 автомобилями, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T09:41
2023-12-24T09:41
2023-12-24T09:41
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в Чите, где сгорела стоянка с 30 автомобилями, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Забайкальском крае. Огнем уничтожены нежилой двухквартиный дом, автостоянка на площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей", - говорится в сообщении. Ранее в ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщали, что на момент прибытия первого пожарного подразделения горела крыша гаражного бокса на площади 400 квадратных метров. Звеном газодымозащитной службы в здании была проведена разведка, людей в помещениях не обнаружили.
https://ria.ru/20231223/tts-1917630107.html
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происшествия, чита, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чита, Россия, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чите потушили пожар на стоянке автомобилей
МЧС: спасатели полностью ликвидировали пожар в Чите на стоянке автомобилей