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В Чите потушили пожар на стоянке автомобилей - РИА Новости, 24.12.2023
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09:41 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/mchs-1917731105.html
В Чите потушили пожар на стоянке автомобилей
В Чите потушили пожар на стоянке автомобилей - РИА Новости, 24.12.2023
В Чите потушили пожар на стоянке автомобилей
Спасатели полностью ликвидировали пожар в Чите, где сгорела стоянка с 30 автомобилями, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T09:41
2023-12-24T09:41
происшествия
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россия
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в Чите, где сгорела стоянка с 30 автомобилями, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Забайкальском крае. Огнем уничтожены нежилой двухквартиный дом, автостоянка на площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей", - говорится в сообщении. Ранее в ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщали, что на момент прибытия первого пожарного подразделения горела крыша гаражного бокса на площади 400 квадратных метров. Звеном газодымозащитной службы в здании была проведена разведка, людей в помещениях не обнаружили.
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происшествия, чита, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чита, Россия, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чите потушили пожар на стоянке автомобилей

МЧС: спасатели полностью ликвидировали пожар в Чите на стоянке автомобилей

© Фото : Главное управление МЧС России по Забайкальскому краюЛиквидация пожара нежилого дома и гаражного бокса в Чите
Ликвидация пожара нежилого дома и гаражного бокса в Чите - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю
Ликвидация пожара нежилого дома и гаражного бокса в Чите
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в Чите, где сгорела стоянка с 30 автомобилями, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«
"Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Забайкальском крае. Огнем уничтожены нежилой двухквартиный дом, автостоянка на площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей", - говорится в сообщении.
Ранее в ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщали, что на момент прибытия первого пожарного подразделения горела крыша гаражного бокса на площади 400 квадратных метров. Звеном газодымозащитной службы в здании была проведена разведка, людей в помещениях не обнаружили.
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ПроисшествияЧитаРоссияЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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