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Хавьер Милей рассказал подробности о разговоре с Илоном Маском

Хавьер Милей рассказал подробности о разговоре с Илоном Маском - РИА Новости, 24.12.2023

Хавьер Милей рассказал подробности о разговоре с Илоном Маском

Американский миллиардер Илон Маск во время разговора с президентом Аргентины Хавьером Милеем заявил, что заинтересован в литии в стране, сообщил аргентинский... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T10:26

2023-12-24T10:26

2023-12-24T10:26

в мире

аргентина

сша

боливия

илон маск

хавьер милей

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск во время разговора с президентом Аргентины Хавьером Милеем заявил, что заинтересован в литии в стране, сообщил аргентинский лидер СМИ. "Мне звонил Илон Маск. Он очень заинтересован в литии, как и правительство США, и многие американские компании. Но им нужна правовая база, гарантирующая соблюдение прав собственности", - заявил Милей в телепередаче на канале Canal 13. Аргентина, Боливия и Чили обладают крупнейшими запасами "белой нефти" (как еще называют литий) в мире. Ранее глава государственной YPF Litio Роберто Сальваресса в интервью агентству Telam заявлял, что Аргентина в 2025 году может выйти на экспорт около 200 тысяч тонн этого продукта.

https://ria.ru/20231221/argentina-1917117449.html

аргентина

сша

боливия

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в мире, аргентина, сша, боливия, илон маск, хавьер милей