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Хавьер Милей рассказал подробности о разговоре с Илоном Маском - РИА Новости, 24.12.2023
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10:26 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/mask-1917735947.html
Хавьер Милей рассказал подробности о разговоре с Илоном Маском
Хавьер Милей рассказал подробности о разговоре с Илоном Маском - РИА Новости, 24.12.2023
Хавьер Милей рассказал подробности о разговоре с Илоном Маском
Американский миллиардер Илон Маск во время разговора с президентом Аргентины Хавьером Милеем заявил, что заинтересован в литии в стране, сообщил аргентинский... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T10:26
2023-12-24T10:26
в мире
аргентина
сша
боливия
илон маск
хавьер милей
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск во время разговора с президентом Аргентины Хавьером Милеем заявил, что заинтересован в литии в стране, сообщил аргентинский лидер СМИ. "Мне звонил Илон Маск. Он очень заинтересован в литии, как и правительство США, и многие американские компании. Но им нужна правовая база, гарантирующая соблюдение прав собственности", - заявил Милей в телепередаче на канале Canal 13. Аргентина, Боливия и Чили обладают крупнейшими запасами "белой нефти" (как еще называют литий) в мире. Ранее глава государственной YPF Litio Роберто Сальваресса в интервью агентству Telam заявлял, что Аргентина в 2025 году может выйти на экспорт около 200 тысяч тонн этого продукта.
https://ria.ru/20231221/argentina-1917117449.html
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в мире, аргентина, сша, боливия, илон маск, хавьер милей
В мире, Аргентина, США, Боливия, Илон Маск, Хавьер Милей
Хавьер Милей рассказал подробности о разговоре с Илоном Маском

Милей: Илон Маск выразил заинтересованность в литии Аргентины

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск во время разговора с президентом Аргентины Хавьером Милеем заявил, что заинтересован в литии в стране, сообщил аргентинский лидер СМИ.
«
"Мне звонил Илон Маск. Он очень заинтересован в литии, как и правительство США, и многие американские компании. Но им нужна правовая база, гарантирующая соблюдение прав собственности", - заявил Милей в телепередаче на канале Canal 13.
Аргентина, Боливия и Чили обладают крупнейшими запасами "белой нефти" (как еще называют литий) в мире. Ранее глава государственной YPF Litio Роберто Сальваресса в интервью агентству Telam заявлял, что Аргентина в 2025 году может выйти на экспорт около 200 тысяч тонн этого продукта.
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В миреАргентинаСШАБоливияИлон МаскХавьер Милей
 
 
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