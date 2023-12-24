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Министр обороны Италии предложил разрешить конфликт на Украине политически - РИА Новости, 24.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:30 24.12.2023 (обновлено: 02:38 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/krozetto-1917712668.html
Министр обороны Италии предложил разрешить конфликт на Украине политически
Министр обороны Италии предложил разрешить конфликт на Украине политически - РИА Новости, 24.12.2023
Министр обороны Италии предложил разрешить конфликт на Украине политически
Конфликт на Украине можно разрешить с помощью дипломатии, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на встрече с солдатами контингента страны в составе сил... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T01:30
2023-12-24T02:38
специальная военная операция на украине
в мире
италия
украина
россия
гуидо крозетто
нато
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине можно разрешить с помощью дипломатии, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на встрече с солдатами контингента страны в составе сил НАТО в Польше. Его слова приводит информационное агентство ANSA."Параллельно с военными действиями и поддержкой Украины важно оценить пути, которые приведут к политическому решению", — отметил чиновник.По мнению Крозетто, участники конфликта могут разрешить невыполнимые военным путем задачи с помощью дипломатических методов."Политическими способами получить результат и прийти к миру", — подчеркнул министр обороны Италии.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231005/pomosch-1900601677.html
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в мире, италия, украина, россия, гуидо крозетто, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Украина, Россия, Гуидо Крозетто, НАТО
Министр обороны Италии предложил разрешить конфликт на Украине политически

Министр обороны Италии Крозетто призвал перейти к переговорам по Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр обороны Италии Гвидо Крозетто
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине можно разрешить с помощью дипломатии, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на встрече с солдатами контингента страны в составе сил НАТО в Польше. Его слова приводит информационное агентство ANSA.
"Параллельно с военными действиями и поддержкой Украины важно оценить пути, которые приведут к политическому решению", — отметил чиновник.
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По мнению Крозетто, участники конфликта могут разрешить невыполнимые военным путем задачи с помощью дипломатических методов.
«
"Политическими способами получить результат и прийти к миру", — подчеркнул министр обороны Италии.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИталияУкраинаРоссияГуидо КрозеттоНАТО
 
 
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