https://ria.ru/20231224/krozetto-1917712668.html

Министр обороны Италии предложил разрешить конфликт на Украине политически

Министр обороны Италии предложил разрешить конфликт на Украине политически - РИА Новости, 24.12.2023

Министр обороны Италии предложил разрешить конфликт на Украине политически

Конфликт на Украине можно разрешить с помощью дипломатии, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на встрече с солдатами контингента страны в составе сил... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T01:30

2023-12-24T01:30

2023-12-24T02:38

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине можно разрешить с помощью дипломатии, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на встрече с солдатами контингента страны в составе сил НАТО в Польше. Его слова приводит информационное агентство ANSA."Параллельно с военными действиями и поддержкой Украины важно оценить пути, которые приведут к политическому решению", — отметил чиновник.По мнению Крозетто, участники конфликта могут разрешить невыполнимые военным путем задачи с помощью дипломатических методов."Политическими способами получить результат и прийти к миру", — подчеркнул министр обороны Италии.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231005/pomosch-1900601677.html

https://ria.ru/20230903/svo-1893916674.html

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в мире, италия, украина, россия, гуидо крозетто, нато