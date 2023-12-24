https://ria.ru/20231224/kinolog-1917715805.html

Кинолог предупредил о реакции собак на салюты

Кинолог предупредил о реакции собак на салюты - РИА Новости, 24.12.2023

Кинолог предупредил о реакции собак на салюты

Собаки не воспринимают как развлечение популярные в новогоднюю ночь фейерверки и салюты, они пугаются грохота, их реакцию невозможно предугадать, и даже самый... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T03:05

2023-12-24T03:05

2023-12-24T03:05

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857327907_0:261:3176:2048_1920x0_80_0_0_1838ccc722cd9aa78bce3e25eb13ca39.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Собаки не воспринимают как развлечение популярные в новогоднюю ночь фейерверки и салюты, они пугаются грохота, их реакцию невозможно предугадать, и даже самый обученный питомец может убежать, в новогодние праздники из-за этого теряется регулярно большое количество собак, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Самое безопасное место для собаки в новогоднюю ночь – это дома или за городом, вдали от шума и залпов салютов. Ежегодно мы предостерегаем собаководов и настоятельно не рекомендуем брать питомцев на праздничные гуляния и на салют. Такие мероприятия – это стресс для любой собаки. Питомец не разделит с вами радость новогоднего праздника, он может серьезно испугаться и убежать", – сказал Голубев. Он пояснил, что у собак очень чувствительные барабанные перепонки, и даже несильный хлопок, который не испугает человека, может серьезно повлиять на питомца. Не поможет даже специальное обучение питомца спокойной реакции на громкие звуки, он всё равно, скорее всего, поведёт себя непредсказуемо, когда услышит салют. Пёс может сорваться и убежать или наоборот замедлиться и попытаться спрятаться, уточнил кинолог. "Особенно чувствительны к громким звукам трусливые, неуверенные в себе животные или те, кто пережил неприятный опыт. Такие питомцы боятся всего незнакомого, а резкий звук может сильно повлиять на их поведение. Кроме того, шум петард и залпов салюта сильно пугает щенков, плохо социализированных питомцев, а также тех животных, которые только попали к собаководу", - добавил Голубев. По его словам, прогулки во время салютов лучше исключить, а при возможности и вовсе отправиться куда-то, где встретить взрывы петард и фейерверков меньше, например, за городом. В случае, если салют внезапно начался во время прогулки с питомцем, хозяину следует уверенно и спокойно поговорить с ним, "спуститься на его уровень и предложить убежище, если он хочет спрятаться". Как только удастся стабилизировать ситуацию, можно направляться в сторону дома. Президент РКФ также указал на то, как важно проверять надёжность амуниции перед выходом на прогулку. Кроме того, стоит убедиться, что у собаки есть адресник. Так её будет проще найти, если она потеряется. Голубев отметил, что у всех собак разные причины испытывать страх перед громкими звуками салюта. С пугливыми псами лучше заниматься заранее, подбирать методы адаптации и прорабатывать их со специалистом. Иногда справиться со страхами без помощи кинолога сложно, констатировал президент РКФ.

https://ria.ru/20231210/kinolog-1914878882.html

https://ria.ru/20231217/kinolog-1916258861.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия