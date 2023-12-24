https://ria.ru/20231224/khalyal-1917740146.html

Более четверти россиян покупают халяльную продукцию, сообщило Роскачество

Более четверти россиян покупают халяльную продукцию, сообщило Роскачество - РИА Новости, 24.12.2023

Более четверти россиян покупают халяльную продукцию, сообщило Роскачество

Больше четверти россиян уже выбирают продукцию с отметкой "Халяль", хотя мусульман в стране около 15%, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роскачества РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T11:07

2023-12-24T11:07

2023-12-24T11:07

общество

россия

уфа

максим протасов

роскачество

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Больше четверти россиян уже выбирают продукцию с отметкой "Халяль", хотя мусульман в стране около 15%, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов. "Количество потребителей, которые выбирают халяльную продукцию, выше, чем количество мусульман в нашей стране, у нас их около 15%. Но, тем не менее, более четверти российских потребителей говорят, что они ориентируются и приобретают продукцию, на которой стоит знак "Халяль", потому что они уверены, что эта продукция прошла дополнительную сертификацию в аккредитованных органах", - отметил он. В организации также рассчитывают, что отечественная халяльная продукция будет иметь возможность приниматься и в других странах как надлежащая за счет строгого процесса сертификации. В пятницу первый ресторан в России получил сертификат от Роскачества, подтверждающий соответствие стандартам халяля, им стало заведение с татарской кухней в Уфе. До этого, в октябре, организация сообщила о том, что фабрике "Красный Октябрь" был выдан халяльный сертификат на серийный выпуск конфет и шоколада "Аленка", конфет "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко" и другой продукции. Документ получен в единственном органе для такой сертификации, аккредитованном Росаккредитацией, - это "Роскачество – Халяль". Сертификат стал первым в РФ, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.

https://ria.ru/20231222/khalyal-1917418411.html

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общество, россия, уфа, максим протасов, роскачество, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)