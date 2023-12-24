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Роскачество развеяло миф об опасном для человека излучении от телефонов
Роскачество развеяло миф об опасном для человека излучении от телефонов - РИА Новости, 24.12.2023
Роскачество развеяло миф об опасном для человека излучении от телефонов
Радиоактивность телефонов - это миф, излучение от этих гаджетов находится на уровне бытовых приборов, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роскачества... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T11:41
2023-12-24T11:41
2023-12-24T11:41
общество
максим протасов
роскачество
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Радиоактивность телефонов - это миф, излучение от этих гаджетов находится на уровне бытовых приборов, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов. "Миф, у которого точно нет никакого научного подтверждения, но который мы часто встречаем – телефоны излучают радиацию. Здесь мы рассказываем потребителям, что среднестатистический россиянин более чем 2,5 часа в день пользуется мобильным телефоном, и это, скорее, вредно для глаз, психики, шеи, рук, но это не вопрос радиации. Мы измеряли - это излучение вполне в пределах того, что видно в бытовых приборах", - заявил он. К другим потребительским заблуждениям Протасов отнес тезис о том, что порошковое вино - это вино из порошка. "Мы объясняем, что сухой винный материал, который зачастую мы видим в ингредиентах, это усушенное вино, из которого удалена часть влаги, но это точно не вино из порошка", - объяснил глава Роскачества.
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общество, максим протасов, роскачество
Общество, Максим Протасов, Роскачество
Роскачество развеяло миф об опасном для человека излучении от телефонов
Глава Роскачества Протасов назвал радиоактивность телефонов мифом
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Радиоактивность телефонов - это миф, излучение от этих гаджетов находится на уровне бытовых приборов, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов.
"Миф, у которого точно нет никакого научного подтверждения, но который мы часто встречаем – телефоны излучают радиацию. Здесь мы рассказываем потребителям, что среднестатистический россиянин более чем 2,5 часа в день пользуется мобильным телефоном, и это, скорее, вредно для глаз, психики, шеи, рук, но это не вопрос радиации. Мы измеряли - это излучение вполне в пределах того, что видно в бытовых приборах", - заявил он.
К другим потребительским заблуждениям Протасов отнес тезис о том, что порошковое вино - это вино из порошка. "Мы объясняем, что сухой винный материал, который зачастую мы видим в ингредиентах, это усушенное вино, из которого удалена часть влаги, но это точно не вино из порошка", - объяснил глава Роскачества.
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