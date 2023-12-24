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На подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 24.12.2023
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
На подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения инфраструктурные объекты, сообщил в Telegram-канале назначенный киевскими властями глава... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T10:42
2023-12-24T10:42
2023-12-24T12:22
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. На подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения инфраструктурные объекты, сообщил в Telegram-канале назначенный киевскими властями глава местной администрации Юрий Малашко. "Поступили сообщения о разрушении <…> объектов инфраструктуры", — написал он, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.Накануне сообщалось, что в Запорожье прогремели не менее трех взрывов. Утром, около 11:15, в регионе объявили воздушную тревогу. Сирены звучат также в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской областях и на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.
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запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
Глава Запорожской ОВА Малашко заявил о разрушении объектов инфраструктуры