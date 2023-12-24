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На подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 24.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:42 24.12.2023 (обновлено: 12:22 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/infrastruktura-1917737467.html
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 24.12.2023
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура
На подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения инфраструктурные объекты, сообщил в Telegram-канале назначенный киевскими властями глава... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T10:42
2023-12-24T12:22
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. На подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения инфраструктурные объекты, сообщил в Telegram-канале назначенный киевскими властями глава местной администрации Юрий Малашко. "Поступили сообщения о разрушении &lt;…&gt; объектов инфраструктуры", — написал он, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.Накануне сообщалось, что в Запорожье прогремели не менее трех взрывов. Утром, около 11:15, в регионе объявили воздушную тревогу. Сирены звучат также в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской областях и на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20231223/vzryvy-1917708992.html
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запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура

Глава Запорожской ОВА Малашко заявил о разрушении объектов инфраструктуры

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. На подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения инфраструктурные объекты, сообщил в Telegram-канале назначенный киевскими властями глава местной администрации Юрий Малашко.
"Поступили сообщения о разрушении <…> объектов инфраструктуры", — написал он, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
Накануне сообщалось, что в Запорожье прогремели не менее трех взрывов. Утром, около 11:15, в регионе объявили воздушную тревогу. Сирены звучат также в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской областях и на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраина
 
 
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