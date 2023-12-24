https://ria.ru/20231224/gidrouzel-1917736227.html

Сыромятнический гидроузел в Москве перевели на зимний режим работы

Сыромятнический гидроузел в Москве перевели на зимний режим работы - РИА Новости, 24.12.2023

Сыромятнический гидроузел в Москве перевели на зимний режим работы

Сыромятнический гидроузел в Москве, который регулирует уровень воды, перевели на зимний режим работы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T10:28

2023-12-24T10:28

2023-12-24T10:28

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сыромятнический гидроузел в Москве, который регулирует уровень воды, перевели на зимний режим работы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к любым перепадам температур Сыромятнический гидроузел. Главное гидротехническое сооружение на реке Яузе, регулирующее уровень воды, полностью перевели на зимний режим работы", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты ГУП "Мосводосток" проверили основные механизмы гидротехнического сооружения. Они проверили работу электрооборудования, осветительных приборов, электросетей. В диспетчерском пункте протестировали системы пульта управления и другие механизмы. На нижних и верхних воротах шлюза обследовали подвижные элементы, сухие места обработали и смазали. Кроме того, привели в порядок затворы водопропускных галерей. Уточняется, что для правильной работы гидроузла необходимо регулярно проверять все агрегаты и механизмы, а в период холодов постоянно следить за их работой. При отрицательных температурах нормативный уровень воды здесь 122,5 сантиметра. Гидроузел готов к работе как в заморозки, так и в оттепели, которые в последние годы случаются в столице даже в середине зимы. В настоящее время диспетчеры постоянно следят за уровнем воды в реке и при необходимости регулируют его. Когда температура воздуха установится ниже 10–15 градусов, водолазы очистят водопропускные галереи от мусора и донных отложений. Сыромятнический гидроузел ввели в эксплуатацию в 1940 году. Сооружение регулирует уровень реки и количество паводковых и ливневых вод. При помощи камеры шлюза обеспечивают проход судов из нижнего бьефа реки в верхний и обратно для выполнения работ по очистке русла от мусора, удалению пятен и ремонту гидротехнических сооружений. Гидроузел способен поднять уровень воды в Яузе до четырех метров, а максимальный расход здесь может достигать 134 тысяч литров в секунду.

https://ria.ru/20231223/moscow-1917661013.html

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городское хозяйство москвы, москва, мосводосток, общество