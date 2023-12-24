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Сыромятнический гидроузел в Москве перевели на зимний режим работы - РИА Новости, 24.12.2023
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10:28 24.12.2023
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Сыромятнический гидроузел в Москве перевели на зимний режим работы
Сыромятнический гидроузел в Москве перевели на зимний режим работы - РИА Новости, 24.12.2023
Сыромятнический гидроузел в Москве перевели на зимний режим работы
Сыромятнический гидроузел в Москве, который регулирует уровень воды, перевели на зимний режим работы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T10:28
2023-12-24T10:28
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сыромятнический гидроузел в Москве, который регулирует уровень воды, перевели на зимний режим работы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к любым перепадам температур Сыромятнический гидроузел. Главное гидротехническое сооружение на реке Яузе, регулирующее уровень воды, полностью перевели на зимний режим работы", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты ГУП "Мосводосток" проверили основные механизмы гидротехнического сооружения. Они проверили работу электрооборудования, осветительных приборов, электросетей. В диспетчерском пункте протестировали системы пульта управления и другие механизмы. На нижних и верхних воротах шлюза обследовали подвижные элементы, сухие места обработали и смазали. Кроме того, привели в порядок затворы водопропускных галерей. Уточняется, что для правильной работы гидроузла необходимо регулярно проверять все агрегаты и механизмы, а в период холодов постоянно следить за их работой. При отрицательных температурах нормативный уровень воды здесь 122,5 сантиметра. Гидроузел готов к работе как в заморозки, так и в оттепели, которые в последние годы случаются в столице даже в середине зимы. В настоящее время диспетчеры постоянно следят за уровнем воды в реке и при необходимости регулируют его. Когда температура воздуха установится ниже 10–15 градусов, водолазы очистят водопропускные галереи от мусора и донных отложений. Сыромятнический гидроузел ввели в эксплуатацию в 1940 году. Сооружение регулирует уровень реки и количество паводковых и ливневых вод. При помощи камеры шлюза обеспечивают проход судов из нижнего бьефа реки в верхний и обратно для выполнения работ по очистке русла от мусора, удалению пятен и ремонту гидротехнических сооружений. Гидроузел способен поднять уровень воды в Яузе до четырех метров, а максимальный расход здесь может достигать 134 тысяч литров в секунду.
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городское хозяйство москвы, москва, мосводосток, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводосток, Общество

Сыромятнический гидроузел в Москве перевели на зимний режим работы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРабота Сыромятнического гидроузла в Москве
Работа Сыромятнического гидроузла в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Работа Сыромятнического гидроузла в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сыромятнический гидроузел в Москве, который регулирует уровень воды, перевели на зимний режим работы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к любым перепадам температур Сыромятнический гидроузел. Главное гидротехническое сооружение на реке Яузе, регулирующее уровень воды, полностью перевели на зимний режим работы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что специалисты ГУП "Мосводосток" проверили основные механизмы гидротехнического сооружения. Они проверили работу электрооборудования, осветительных приборов, электросетей. В диспетчерском пункте протестировали системы пульта управления и другие механизмы. На нижних и верхних воротах шлюза обследовали подвижные элементы, сухие места обработали и смазали. Кроме того, привели в порядок затворы водопропускных галерей.
Уточняется, что для правильной работы гидроузла необходимо регулярно проверять все агрегаты и механизмы, а в период холодов постоянно следить за их работой. При отрицательных температурах нормативный уровень воды здесь 122,5 сантиметра. Гидроузел готов к работе как в заморозки, так и в оттепели, которые в последние годы случаются в столице даже в середине зимы.
В настоящее время диспетчеры постоянно следят за уровнем воды в реке и при необходимости регулируют его. Когда температура воздуха установится ниже 10–15 градусов, водолазы очистят водопропускные галереи от мусора и донных отложений.
Сыромятнический гидроузел ввели в эксплуатацию в 1940 году. Сооружение регулирует уровень реки и количество паводковых и ливневых вод. При помощи камеры шлюза обеспечивают проход судов из нижнего бьефа реки в верхний и обратно для выполнения работ по очистке русла от мусора, удалению пятен и ремонту гидротехнических сооружений. Гидроузел способен поднять уровень воды в Яузе до четырех метров, а максимальный расход здесь может достигать 134 тысяч литров в секунду.
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