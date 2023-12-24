https://ria.ru/20231224/gaza-1917818816.html

В секторе Газа заявили о 70 погибших при ударах Израиля по лагерю беженцев

В секторе Газа заявили о 70 погибших при ударах Израиля по лагерю беженцев - РИА Новости, 25.12.2023

В секторе Газа заявили о 70 погибших при ударах Израиля по лагерю беженцев

Число погибших при ударах Израиля по лагерю беженцев "Аль-Магази" в центральной части сектора Газа достигло 70, сообщил представитель отделения Минздрава в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-24T23:55

2023-12-24T23:55

2023-12-25T00:14

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Число погибших при ударах Израиля по лагерю беженцев "Аль-Магази" в центральной части сектора Газа достигло 70, сообщил представитель отделения Минздрава в палестинском анклаве Ашраф аль-Кудра в Telegram-канале.Ранее Минздрав сообщал, что число погибших достигло 60."Число жертв резни в лагере Аль-Магази на данный момент возросло до 70 погибших", — сказал он.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 20 тысяч, пострадали более 53 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

https://ria.ru/20231207/gaza-1914434733.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас