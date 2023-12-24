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Полянский: Израиль воспринял резолюцию СБ ООН как разрешение на атаки - РИА Новости, 24.12.2023
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23:18 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/gaza-1917815319.html
Полянский: Израиль воспринял резолюцию СБ ООН как разрешение на атаки
Полянский: Израиль воспринял резолюцию СБ ООН как разрешение на атаки - РИА Новости, 24.12.2023
Полянский: Израиль воспринял резолюцию СБ ООН как разрешение на атаки
Израиль трактует принятую в пятницу резолюцию СБ ООН так, что "создание условий" для длительного прекращения огня подразумевает продолжение зачистки сектора... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T23:18
2023-12-24T23:18
в мире
израиль
дмитрий полянский
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 24 дек - РИА Новости. Израиль трактует принятую в пятницу резолюцию СБ ООН так, что "создание условий" для длительного прекращения огня подразумевает продолжение зачистки сектора Газа, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Так он прокомментировал слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который объявил, что Армия обороны Израиля расширяет военные операции в секторе Газа, потому что это единственный способ уничтожить движение ХАМАС и освободить заложников. В пятницу Совбез ООН принял резолюцию о расширении доставки гумпомощи в анклав, но не поддержал поправку России с призывом к немедленной приостановке боевых действий. Россия при голосовании по резолюции воздержалась. "Происходит ровно то, о чем мы предупреждали в процессе голосования по гуманитарной резолюции по Газе. Израиль трактует ее так, что "создание условий" для длительного прекращения огня подразумевает продолжение зачистки сектора", - указал Полянский. "Что от этого текста выиграли палестинцы и арабы в целом, для меня остается загадкой. Если бы не их настойчивые просьбы, даже мольбы, мы бы эту "недорезолюцию" заветировали", - подчеркнул он. Первоначальный текст проекта резолюции призывал "к срочной приостановке боевых действий", а также "к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий". Однако США настояли на внесении ряда поправок в текст, в результате, чего формулировки в проекте стали гораздо мягче. В итоговой версии СБ ООН призывает лишь "к срочным шагам по... созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий". Как заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя, США нужно "под лукавой фразой о "создании условий для устойчивого прекращения боевых действий" развязать Израилю руки для дальнейшего ничем не ограниченных по времени и ничем не сдерживаемых неизбирательных бомбардировок гражданской инфраструктуры и гражданского населения Газы.
https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html
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в мире, израиль, дмитрий полянский, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Дмитрий Полянский, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полянский: Израиль воспринял резолюцию СБ ООН как разрешение на атаки

Полянский: Израиль воспринял резолюцию СБ ООН как разрешение на зачистку Газы

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 24 дек - РИА Новости. Израиль трактует принятую в пятницу резолюцию СБ ООН так, что "создание условий" для длительного прекращения огня подразумевает продолжение зачистки сектора Газа, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Так он прокомментировал слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который объявил, что Армия обороны Израиля расширяет военные операции в секторе Газа, потому что это единственный способ уничтожить движение ХАМАС и освободить заложников.
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В пятницу Совбез ООН принял резолюцию о расширении доставки гумпомощи в анклав, но не поддержал поправку России с призывом к немедленной приостановке боевых действий. Россия при голосовании по резолюции воздержалась.
"Происходит ровно то, о чем мы предупреждали в процессе голосования по гуманитарной резолюции по Газе. Израиль трактует ее так, что "создание условий" для длительного прекращения огня подразумевает продолжение зачистки сектора", - указал Полянский.
"Что от этого текста выиграли палестинцы и арабы в целом, для меня остается загадкой. Если бы не их настойчивые просьбы, даже мольбы, мы бы эту "недорезолюцию" заветировали", - подчеркнул он.
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Первоначальный текст проекта резолюции призывал "к срочной приостановке боевых действий", а также "к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий".
Однако США настояли на внесении ряда поправок в текст, в результате, чего формулировки в проекте стали гораздо мягче.
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В итоговой версии СБ ООН призывает лишь "к срочным шагам по... созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий".
Как заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя, США нужно "под лукавой фразой о "создании условий для устойчивого прекращения боевых действий" развязать Израилю руки для дальнейшего ничем не ограниченных по времени и ничем не сдерживаемых неизбирательных бомбардировок гражданской инфраструктуры и гражданского населения Газы.
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