https://ria.ru/20231224/gaza-1917810955.html

ЦАХАЛ заявил об обнаружении тел заложников в подземном туннеле в Газе

ЦАХАЛ заявил об обнаружении тел заложников в подземном туннеле в Газе - РИА Новости, 24.12.2023

ЦАХАЛ заявил об обнаружении тел заложников в подземном туннеле в Газе

Армия обороны Израиля сообщила в воскресенье об обнаружении тел пяти пленных израильтян, в том числе троих военных, в подземных туннелях ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T22:26

2023-12-24T22:26

2023-12-24T23:41

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила в воскресенье об обнаружении тел пяти пленных израильтян, в том числе троих военных, в подземных туннелях ХАМАС в секторе Газа.Согласно пресс-релизу армии, военные "за последние недели" установили контроль над лагерем Джабалия на севере сектора Газа в ходе боев, в результате которых были убиты "много террористов" и конфисковано оружие.В рамках операции была обнаружена "стратегическая сеть туннелей", которая, как утверждает армия, использовалась в качестве штаба ХАМАС на севере сектора. "Подземный штаб состоял из двух уровней - первый (из туннелей - ред.) на глубине 10 метров, второй - на глубине десятков метров. Туннели использовались для направления атак и передвижений террористов. На глубине обнаружены оружие, инфраструктура для производства оружия, экстренные укрытия", - сообщила армия в пресс-релизе.По ее данным, туннели связаны с шахтой, ведущей к резиденции командира северной бригады ХАМАС Ахмада Андура."В рамках централизованных усилий разведки… солдаты обнаружили и извлекли тела пяти заложников, похищенных 7 октября, и доставили их в Израиль для погребения", - сообщила армия. Среди заложников офицер, сержант и полковник. Обстоятельства их гибели не уточняются.Отмечается, что после этого подземная штаб-квартира была разрушена в рамках "усилий по ликвидации туннелей ХАМАС". Армия сообщила, что ведет такие операции теперь в Хан-Юнисе и на юге сектора Газа.При этом официальный представитель бригад "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда заявил в субботу, что из-за израильского обстрела движение потеряло связь с группой, ответственной за пятерых израильских пленных, вероятно, они были убиты.Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари позже на брифинге сообщил, что обстоятельства гибели пяти заложников будут установлены и оглашены после проведения анализа судмедэкспертами.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля , где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле , по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,4 тысячи человек, ранены более 54 тысяч.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, восточный иерусалим, в мире