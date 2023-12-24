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Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа - РИА Новости, 24.12.2023
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19:53 24.12.2023 (обновлено: 20:49 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/gaza-1917796568.html
Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа
Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа - РИА Новости, 24.12.2023
Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет военные операции в секторе Газа, поскольку это единственный способ уничтожить движение ХАМАС, заявил премьер-министр... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T19:53
2023-12-24T20:49
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
в мире
палестина
ссср
израиль
оон
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет военные операции в секторе Газа, поскольку это единственный способ уничтожить движение ХАМАС, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в опубликованном в соцсетях обращении."Граждане Израиля, мы расширяем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы. Это единственный способ вернуть наших похищенных, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля", — сказал он.По словам политика, операция займет время, Израиль полон решимости сражаться до победного конца, но "цена этого — жизнь солдат".Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 20 тысяч, пострадали более 53 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
https://ria.ru/20231222/izrail-1917388850.html
https://ria.ru/20231223/gaza-1917664571.html
https://ria.ru/20231224/konflikt-1915630213.html
палестина
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире, палестина, ссср, израиль, оон, биньямин нетаньяху
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, В мире, Палестина, СССР, Израиль, ООН, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа

Нетаньяху объявил о расширении военных операций ЦАХАЛ в секторе Газа

© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAИзраильские солдаты около границы с сектором Газа на юге Израиля. 24 декабря 2023
Израильские солдаты около границы с сектором Газа на юге Израиля. 24 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
Израильские солдаты около границы с сектором Газа на юге Израиля. 24 декабря 2023
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет военные операции в секторе Газа, поскольку это единственный способ уничтожить движение ХАМАС, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в опубликованном в соцсетях обращении.
"Граждане Израиля, мы расширяем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы. Это единственный способ вернуть наших похищенных, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля", — сказал он.
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По словам политика, операция займет время, Израиль полон решимости сражаться до победного конца, но "цена этого — жизнь солдат".

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 20 тысяч, пострадали более 53 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСВ миреПалестинаСССРИзраильООНБиньямин Нетаньяху
 
 
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