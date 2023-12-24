https://ria.ru/20231224/gaza-1917796568.html
Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа
Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа - РИА Новости, 24.12.2023
Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет военные операции в секторе Газа, поскольку это единственный способ уничтожить движение ХАМАС, заявил премьер-министр... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T19:53
2023-12-24T19:53
2023-12-24T20:49
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
в мире
палестина
ссср
израиль
оон
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917798601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0bc64dd4f57ecdcbd8dae0354559358e.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет военные операции в секторе Газа, поскольку это единственный способ уничтожить движение ХАМАС, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в опубликованном в соцсетях обращении."Граждане Израиля, мы расширяем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы. Это единственный способ вернуть наших похищенных, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля", — сказал он.По словам политика, операция займет время, Израиль полон решимости сражаться до победного конца, но "цена этого — жизнь солдат".Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 20 тысяч, пострадали более 53 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
https://ria.ru/20231222/izrail-1917388850.html
https://ria.ru/20231223/gaza-1917664571.html
https://ria.ru/20231224/konflikt-1915630213.html
палестина
ссср
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917798601_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_540bfcd0c5dc438f27ec266f9fe89ff8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире, палестина, ссср, израиль, оон, биньямин нетаньяху
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, В мире, Палестина, СССР, Израиль, ООН, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа
Нетаньяху объявил о расширении военных операций ЦАХАЛ в секторе Газа
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет военные операции в секторе Газа, поскольку это единственный способ уничтожить движение ХАМАС, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в опубликованном в соцсетях обращении.
"Граждане Израиля
, мы расширяем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы. Это единственный способ вернуть наших похищенных, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля", — сказал он.
Израиль озвучил ХАМАС новое предложение по обмену заложников
По словам политика, операция займет время, Израиль полон решимости сражаться до победного конца, но "цена этого — жизнь солдат".
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В Иране предрекли блокаду Средиземного моря из-за действий США в Газе
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 20 тысяч, пострадали более 53 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта