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Медведев иронично поздравил европейцев с Рождеством, напомнив про Украину - РИА Новости, 24.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/evropa-1917751214.html
Медведев иронично поздравил европейцев с Рождеством, напомнив про Украину
Медведев иронично поздравил европейцев с Рождеством, напомнив про Украину - РИА Новости, 24.12.2023
Медведев иронично поздравил европейцев с Рождеством, напомнив про Украину
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в канун католического Рождества поинтересовался в социальной сети X состоянием Европы... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T13:03
2023-12-24T13:03
специальная военная операция на украине
россия
европа
украина
дмитрий медведев
нато
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в канун католического Рождества поинтересовался в социальной сети X состоянием Европы вследствие конфликта на Украине, упомянув отсутствие экономического роста и толпы украинцев, которые "шатаются" по европейским улицам. "Постоянно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и её рынка в целом, толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями, превышающими пенсии европейцев, дегенеративные политики, кричащие о войне между Украиной и Россией до победы... Европа, привет! Что с тобой, ты совсем больна? С Рождеством!" - написал Медведев. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20231220/almazy-1916818014.html
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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россия, европа, украина, дмитрий медведев, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО, В мире
Медведев иронично поздравил европейцев с Рождеством, напомнив про Украину

Медведев накануне Рождества назвал Европу больной из-за конфликта на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза в Брюсселе
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в канун католического Рождества поинтересовался в социальной сети X состоянием Европы вследствие конфликта на Украине, упомянув отсутствие экономического роста и толпы украинцев, которые "шатаются" по европейским улицам.
"Постоянно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и её рынка в целом, толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями, превышающими пенсии европейцев, дегенеративные политики, кричащие о войне между Украиной и Россией до победы... Европа, привет! Что с тобой, ты совсем больна? С Рождеством!" - написал Медведев.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаУкраинаДмитрий МедведевНАТОВ мире
 
 
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