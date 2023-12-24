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Новогодние елки пройдут в школах по всей стране, заявили в Минпросвещения
Новогодние елки пройдут в школах по всей стране, заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 24.12.2023
Новогодние елки пройдут в школах по всей стране, заявили в Минпросвещения
Новогодние елки пройдут в школах по всей стране, никаких препятствий для этого нет, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T14:07
2023-12-24T14:07
2023-12-24T14:07
общество
россия
сергей миронов
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новогодние елки пройдут в школах по всей стране, никаких препятствий для этого нет, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России. "Новогодние елки пройдут в школах по всей стране. Никаких препятствий для этого нет. Новый год - это наш традиционный праздник, торжество, которое остаётся с детства в памяти любого ребенка. Школьная система образования и воспитания наполняет этот праздник особым смыслом и важными ценностями, например, заботой о близких, чувством единения в кругу семьи и друзей. Занятие "Разговоры о важном", которое пройдет 25 декабря, также будет посвящено новогодним семейным традициям разных народов России", - говорится в сообщении. Ранее лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены новогодних елок в некоторых школах из-за пожеланий родителей детей-мигрантов.
https://ria.ru/20231224/obychai-1915598141.html
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общество, россия, сергей миронов, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Сергей Миронов, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Новогодние елки пройдут в школах по всей стране, заявили в Минпросвещения
Минпросвещения: новогодние елки пройдут в школах по всей стране, препятствий нет