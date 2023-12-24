Рейтинг@Mail.ru
Новогодние елки пройдут в школах по всей стране, заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 24.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/elki-1917759972.html
Новогодние елки пройдут в школах по всей стране, заявили в Минпросвещения
Новогодние елки пройдут в школах по всей стране, заявили в Минпросвещения - РИА Новости, 24.12.2023
Новогодние елки пройдут в школах по всей стране, заявили в Минпросвещения
Новогодние елки пройдут в школах по всей стране, никаких препятствий для этого нет, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T14:07
2023-12-24T14:07
общество
россия
сергей миронов
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917163175_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_074fe2b72ad5ba66c33f9ad064faee09.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новогодние елки пройдут в школах по всей стране, никаких препятствий для этого нет, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России. "Новогодние елки пройдут в школах по всей стране. Никаких препятствий для этого нет. Новый год - это наш традиционный праздник, торжество, которое остаётся с детства в памяти любого ребенка. Школьная система образования и воспитания наполняет этот праздник особым смыслом и важными ценностями, например, заботой о близких, чувством единения в кругу семьи и друзей. Занятие "Разговоры о важном", которое пройдет 25 декабря, также будет посвящено новогодним семейным традициям разных народов России", - говорится в сообщении. Ранее лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены новогодних елок в некоторых школах из-за пожеланий родителей детей-мигрантов.
https://ria.ru/20231224/obychai-1915598141.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917163175_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_6a1fcc858400c1e56f312903b1484c1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей миронов, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Сергей Миронов, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Новогодние елки пройдут в школах по всей стране, заявили в Минпросвещения

Минпросвещения: новогодние елки пройдут в школах по всей стране, препятствий нет

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНовый год
Новый год - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Новый год. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новогодние елки пройдут в школах по всей стране, никаких препятствий для этого нет, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России.
«
"Новогодние елки пройдут в школах по всей стране. Никаких препятствий для этого нет. Новый год - это наш традиционный праздник, торжество, которое остаётся с детства в памяти любого ребенка. Школьная система образования и воспитания наполняет этот праздник особым смыслом и важными ценностями, например, заботой о близких, чувством единения в кругу семьи и друзей. Занятие "Разговоры о важном", которое пройдет 25 декабря, также будет посвящено новогодним семейным традициям разных народов России", - говорится в сообщении.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены новогодних елок в некоторых школах из-за пожеланий родителей детей-мигрантов.
Девушка произносит тост во время празднования Нового года - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Новый, 2024-й — год Дракона: как встретить, что надеть, приметы и обычаи
18:31
 
ОбществоРоссияСергей МироновСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала