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В Красноярске автомобилисты выстроились в рекордно большую елку

В Красноярске автомобилисты выстроились в рекордно большую елку - РИА Новости, 24.12.2023

В Красноярске автомобилисты выстроились в рекордно большую елку

Автомобилисты в Красноярске выстроились на 800 машинах в "самую большую елку в России" и вошли в Книгу Рекордов страны, говорится в публикации сообщества на... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T19:28

2023-12-24T19:28

2023-12-24T20:04

общество

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 24 дек – РИА Новости. Автомобилисты в Красноярске выстроились на 800 машинах в "самую большую елку в России" и вошли в Книгу Рекордов страны, говорится в публикации сообщества на странице в социальной сети во "ВКонтакте". Согласно публикации, новогодний флэшмоб состоялся в субботу. "В Air park "Кузнецово" в автоелку выстроились 800 машин. Красноярские автолюбители побили предыдущий рекорд (86 автомобилей). Изображение новогодней ёлки, составленное из наибольшего количества автомобилей в России", - сказано в сообщении.

красноярск

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Елка из 800 машин, попавшая в Книгу Рекордов России Елка из 800 машин, попавшая в Книгу Рекордов России 2023-12-24T19:28 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, красноярск