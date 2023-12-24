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В Красноярске автомобилисты выстроились в рекордно большую елку
В Красноярске автомобилисты выстроились в рекордно большую елку - РИА Новости, 24.12.2023
В Красноярске автомобилисты выстроились в рекордно большую елку
Автомобилисты в Красноярске выстроились на 800 машинах в "самую большую елку в России" и вошли в Книгу Рекордов страны, говорится в публикации сообщества на... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T19:28
2023-12-24T19:28
2023-12-24T20:04
общество
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 24 дек – РИА Новости. Автомобилисты в Красноярске выстроились на 800 машинах в "самую большую елку в России" и вошли в Книгу Рекордов страны, говорится в публикации сообщества на странице в социальной сети во "ВКонтакте". Согласно публикации, новогодний флэшмоб состоялся в субботу. "В Air park "Кузнецово" в автоелку выстроились 800 машин. Красноярские автолюбители побили предыдущий рекорд (86 автомобилей). Изображение новогодней ёлки, составленное из наибольшего количества автомобилей в России", - сказано в сообщении.
красноярск
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Елка из 800 машин, попавшая в Книгу Рекордов России
Елка из 800 машин, попавшая в Книгу Рекордов России
2023-12-24T19:28
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РИА Новости
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общество, красноярск
В Красноярске автомобилисты выстроились в рекордно большую елку
В Красноярске 800 машин выстроились в самую большую елку в России