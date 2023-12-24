Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске автомобилисты выстроились в рекордно большую елку - РИА Новости, 24.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 24.12.2023 (обновлено: 20:04 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/elka-1917793868.html
В Красноярске автомобилисты выстроились в рекордно большую елку
В Красноярске автомобилисты выстроились в рекордно большую елку - РИА Новости, 24.12.2023
В Красноярске автомобилисты выстроились в рекордно большую елку
Автомобилисты в Красноярске выстроились на 800 машинах в "самую большую елку в России" и вошли в Книгу Рекордов страны, говорится в публикации сообщества на... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T19:28
2023-12-24T20:04
общество
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917797755_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ee2ddd1439cdcef3cf07c7b6e8c4117.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 дек – РИА Новости. Автомобилисты в Красноярске выстроились на 800 машинах в "самую большую елку в России" и вошли в Книгу Рекордов страны, говорится в публикации сообщества на странице в социальной сети во "ВКонтакте". Согласно публикации, новогодний флэшмоб состоялся в субботу. "В Air park "Кузнецово" в автоелку выстроились 800 машин. Красноярские автолюбители побили предыдущий рекорд (86 автомобилей). Изображение новогодней ёлки, составленное из наибольшего количества автомобилей в России", - сказано в сообщении.
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Елка из 800 машин, попавшая в Книгу Рекордов России
Елка из 800 машин, попавшая в Книгу Рекордов России
2023-12-24T19:28
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917797755_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dafce1e5152cee95c50e3bef94530545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, красноярск
Общество, Красноярск
В Красноярске автомобилисты выстроились в рекордно большую елку

В Красноярске 800 машин выстроились в самую большую елку в России

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 дек – РИА Новости. Автомобилисты в Красноярске выстроились на 800 машинах в "самую большую елку в России" и вошли в Книгу Рекордов страны, говорится в публикации сообщества на странице в социальной сети во "ВКонтакте".
Согласно публикации, новогодний флэшмоб состоялся в субботу.
"В Air park "Кузнецово" в автоелку выстроились 800 машин. Красноярские автолюбители побили предыдущий рекорд (86 автомобилей). Изображение новогодней ёлки, составленное из наибольшего количества автомобилей в России", - сказано в сообщении.
© Книга рекордов РоссииЕлка из 800 машин, составленная автомобилистами Красноярска
Елка из 800 машин, составленная автомобилистами Красноярска
© Книга рекордов России
Елка из 800 машин, составленная автомобилистами Красноярска
 
ОбществоКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала