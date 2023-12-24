https://ria.ru/20231224/eksperiment-1917720059.html
"Погибли свои же". Эксперимент Киева вызвал ужас в США
"Погибли свои же". Эксперимент Киева вызвал ужас в США - РИА Новости, 24.12.2023
"Погибли свои же". Эксперимент Киева вызвал ужас в США
Читатели американского портала Breitbart ужаснулись из-за критической ситуации, в которой оказались ВСУ из-за уменьшения финансовой и военной помощи Запада. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T06:42
2023-12-24T06:42
2023-12-24T06:44
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart ужаснулись из-за критической ситуации, в которой оказались ВСУ из-за уменьшения финансовой и военной помощи Запада."На Украине погибло 450 тысяч своих же украинских нацистов. Великий социальный эксперимент по самоочищению!" — заявил david46."Вот поверьте, сейчас Зеленский в любой день возьмет отпуск во Франции, полетит во Флориду и будет жить в закрытом комплексе с круглосуточной охраной секретной службы", — с уверенностью заявил Will Hunt."Зеленский — ничто иное, как марионетка международных банковских семей и т. д. Шваба и его банды. Война для них – это бизнес", — считает Grow your own."У Байдена никогда не было победоносного оружия, которое он мог бы дать украинцам, потому что у США больше нет промышленного потенциала для поддержки конфликта такого масштаба. <...>. Байдену также не хватило порядочности, человечности и мудрости, чтобы попытаться деэскалировать кризис, хотя он мог это сделать", — отметил Al Batross."Зеленский признал, что у Украины закончились молодые мужчины. Время вести переговоры, провести выборы и готовить веревку и крепкий сук на дереве", — предложил украинскому президенту zagnut64.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины