https://ria.ru/20231224/eksperiment-1917720059.html

"Погибли свои же". Эксперимент Киева вызвал ужас в США

"Погибли свои же". Эксперимент Киева вызвал ужас в США - РИА Новости, 24.12.2023

"Погибли свои же". Эксперимент Киева вызвал ужас в США

Читатели американского портала Breitbart ужаснулись из-за критической ситуации, в которой оказались ВСУ из-за уменьшения финансовой и военной помощи Запада. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T06:42

2023-12-24T06:42

2023-12-24T06:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_87639e54a0c8b7943eb7363c545bc4df.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart ужаснулись из-за критической ситуации, в которой оказались ВСУ из-за уменьшения финансовой и военной помощи Запада."На Украине погибло 450 тысяч своих же украинских нацистов. Великий социальный эксперимент по самоочищению!" — заявил david46."Вот поверьте, сейчас Зеленский в любой день возьмет отпуск во Франции, полетит во Флориду и будет жить в закрытом комплексе с круглосуточной охраной секретной службы", — с уверенностью заявил Will Hunt."Зеленский — ничто иное, как марионетка международных банковских семей и т. д. Шваба и его банды. Война для них – это бизнес", — считает Grow your own."У Байдена никогда не было победоносного оружия, которое он мог бы дать украинцам, потому что у США больше нет промышленного потенциала для поддержки конфликта такого масштаба. <...>. Байдену также не хватило порядочности, человечности и мудрости, чтобы попытаться деэскалировать кризис, хотя он мог это сделать", — отметил Al Batross."Зеленский признал, что у Украины закончились молодые мужчины. Время вести переговоры, провести выборы и готовить веревку и крепкий сук на дереве", — предложил украинскому президенту zagnut64.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231224/oborona-1917717176.html

https://ria.ru/20231224/nato-1917719359.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины