https://ria.ru/20231224/dubinin-1917679040.html

Епископ Дубинин: у Санта-Клауса мало общего со святым Николаем

Епископ Дубинин: у Санта-Клауса мало общего со святым Николаем - РИА Новости, 24.12.2023

Епископ Дубинин: у Санта-Клауса мало общего со святым Николаем

Римско-католическая церковь 24 декабря отмечает Рождественский сочельник, а 25 декабря – Рождество Христово, один из главных для всех христиан праздников... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T08:00

2023-12-24T08:00

2023-12-24T08:00

религия

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Римско-католическая церковь 24 декабря отмечает Рождественский сочельник, а 25 декабря – Рождество Христово, один из главных для всех христиан праздников. Вспомогательный епископ католической Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин – первый русский католический иерарх – поделился с РИА Новости своим взглядом на ставшие важнейшими для католиков события уходящего года. Также он рассказал, о чем в это Рождество будут молиться верующие и почему у Санта-Клауса мало общего как с этим праздником, так и со святым Николаем.– Владыка Николай, какие события вы назвали бы самыми важными для Церкви в уходящем году?– Уходящий год был богат самыми разнообразными событиями в жизни католической церкви на различных уровнях. Можно много вспомнить и рассказать, но, если выделить три главных и знаковых события, то, во-первых, это, несомненно, синод епископов, который является важнейшим событием для всей Католической церкви. Наша церковь в России является частью Католической церкви и свое скромное, но все-таки живое участие в этом событии принимает. Зачин, который этот синод призван дать Церкви во всем мире, конечно, касается нашей Церкви самым непосредственным образом.Второе событие, которое уже касается непосредственно нашей Церкви здесь, в России, – это 240-летие основания Римско-католической архиепархии в России. 240 лет назад была основана так называемая Могилевская митрополия со столицей в Санкт-Петербурге. Территория этой митрополии охватывала всю Российскую Империю; митрополит, который возглавлял ее, именовался главой всех Католических церквей Российской Империи. Спустя 240 лет мы вспоминали это событие, и я думаю, что и для самих католиков в России, и для российского общества это еще один серьезный знак того, что Католическая церковь в нашей стране является неотъемлемой и интегральной, хотя и небольшой, частью общества. Она имеет свое место в истории нашей страны, в различных ее страницах – и радостных, и не очень, – и в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране является вполне себе традиционной конфессией. Это мы без преувеличения и с гордостью знаем и чувствуем, и об этом говорим.Третье событие тоже очень важно и знаково: это всероссийская встреча католической молодежи, которая в августе прошла в Санкт-Петербурге. Такие встречи проходят у нас достаточно регулярно, с поправкой, конечно, на коронавирус, который внес изменения в жизнь и планы людей по всему миру. В этом году эта встреча, наконец, смогла состояться, и она была знаменательна еще и тем, что во время этой встречи был телемост в прямом эфире с папой Римским Франциском, который обратился непосредственно к нашим российским молодым католикам. В частности, он призвал не забывать о наследии, чтобы мы не забывали, что являемся наследниками страны святых, великой культуры, великой человечности. Эти слова были произнесены с огромным уважением к стране, к людям, к народу, к которым обращался папа Франциск. В этом, собственно говоря, не было ничего удивительного и необычного, и сказано это было абсолютно не в упрек или назло кому бы то ни было, хотя, к огромному сожалению, эти слова были переиначены в оценке и вызвали достаточно бурную реакцию за границами России.– Верующие из России приняли участие в синодальном процессе в Праге и Риме, недавно был переведен итоговый документ, в создании которого они принимали участие, и католики в России принимают участие в его обсуждении. Действительно ли он широко заинтересовал паству и какие вопросы, поднятые в нем и возникающие в связи с ним, ее больше всего волнуют?– Синодальный процесс длится уже не один месяц, причем во всей Церкви. Это не вполне привычный формат, который был инициирован непосредственно папой Франциском. Он, желая вовлечь всю Церковь и услышать голос самых разных верующих, призвал всех без исключения католиков непосредственно включиться в этот процесс, стать его участниками, а не сторонними наблюдателями или вообще людьми, не причастными к нему. Сейчас можно сказать, что завершилась первая важнейшая часть этого процесса, но он продолжается. Она состояла из нескольких этапов. Первый, самый базовый этап, был повсеместным в отдельных группах, в общинах, которые занимались общинным духовным распознанием. Затем был этап епархиальный, на котором на основе анализа поступивших голосов совершенно неоднородных разнообразных групп была предпринята попытка составить образ нашей поместной Церкви, епархии и вопросов, которые ее волнуют, акцентов самобытности. То есть – представить свой голос. Это происходило во всех епархиях.Следующим уровнем был национальный, когда специальная группа подготавливала, а затем епископы анализировали и составляли по возможности общую картину ситуации в Церкви в стране.После этого был этап континентальный, который для Европы, в состав которой входит и Католическая церковь в России, прошел в Праге. В нем участвовали представители всех стран континента, и размышляли уже о Церкви в Европе.Наконец, в октябре уходящего года состоялась пленарная ассамблея синода епископов в Риме, в которой принимали участие представители епископата из всех стран. Кроме самих епископов, было немало участников, приглашенных из мирян, духовенства, монашествующих, самых различных возрастов, культур и национальностей. От нашей Церкви в этой генеральной ассамблее участвовал наш митрополит архиепископ Павел и мирянка, которую пригласил сам папа, фактически одна из руководителей синодального процесса в России госпожа Оксана Пименова.– Предложили ли они уже какие-то правки или дополнения?– К сожалению, не могу сказать, что синодальный процесс в России непосредственно вовлек так называемые широкие массы паствы и даже всех священнослужителей. Это, конечно, печально, но, с другой стороны, и неудивительно, отчасти потому, что, действительно, к такому формату мы на сегодняшний день не привыкли. Как и все неизвестное, многих людей это скорее настораживает и пугает, чем пробуждает какой-то энтузиазм и любопытство. Также не было никакой обязаловки и поэтому в синодальном процессе участвовали, в итоге, только те, кто хотел. Но все, кто хотел, имели такую возможность, и, я надеюсь, ею воспользовались и пользуются дальше. Так что отклик был, и зачастую даже совершенно неожиданный. В частности, это и группа молодых (даже юных) верующих в одном из городов, которые на первом этапе создали свою группу распознания, и, наоборот, люди весьма преклонного возраста, расхожее мнение об интересах которых ("тихонько молиться в лавке") оказалось отнюдь не верным, и голоса тех, кто проживает отдаленно от храмов и не имеет постоянного контакта с приходами. И это очень интересно, это очень живо!Несомненно, заинтересовались или интересуются синодальным процессом гораздо больше людей, чем в него вовлечены. Это касается и наших католиков, но также и некатолической среды. Меня достаточно часто спрашивают и верующие других христианских конфессий, и неверующие люди: что там у вас происходит с синодом? Что это такое? Что там решили, что и как вы делаете? Так что интерес, несомненно, есть.О предложениях, правках и дополнениях пока рано говорить, поскольку процесс продолжается, и этот его этап только начался. Нам предстоит поразмышлять над итоговым документом в свете наших поместных условий и специфики, так что здесь надо набраться терпения – у нас еще многое впереди.– С Рождеством 25 декабря в России связывают, в первую очередь, образ Санта-Клауса. А насколько он популярен у российских католиков? Как он связан со святым Николаем, есть ли Дед Мороз у католиков?– Тот волшебник, который обитает в Лапландии и ежегодно с подарками для детей разъезжает по земле и небу на упряжке северных оленей, конечно, ничего общего не имеет ни с Рождеством Христовым, ни со святым Николаем. Кроме имени. Можно сказать, это западный аналог Деда Мороза, и ассоциировать его правильнее не с Рождеством, а с Новым Годом – точно так же, как мы Деда Мороза ассоциируем. На Западе не празднуют так широко, как у нас, Новый год, а Рождество празднуют. Поэтому весь этот так называемый рождественский или псевдорождественский образ Санта-Клауса – это один из примеров некоего обмирщения праздников, ведь во многих странах и Рождество перестали называть Христовым, а кое-где даже совсем отказываются от названия Рождество: называют его зимними праздниками или сезонными праздниками. Но для нас, верующих, христиан всех конфессий, торжество празднования Рождества Христова – это воспоминание пришествия в этот мир Иисуса Христа, Сына Божия, нашего Спасителя. И поэтому, конечно, образом Рождества для всех христиан является не Санта Клаус, не Дед Мороз, и даже не елка, не игрушки и не подарки, а рождественский вертеп – сцена рождения Христа в Вифлееме. Это тот образ, который мы иногда не замечаем, но который, на самом деле, говорит о том, что такое для христиан Рождество Христово.Ну а про то, кто носит подарки и есть ли такая традиция – да, конечно, это абсолютно не секрет. У католиков широко распространен обычай, что подарки приносит святой Николай. Только делает он это не в Рождество, а 6 декабря, когда мы почитаем святого Николая, празднуем день его памяти, или в какое-то из ближайших к этой дате воскресений. Обычно такие праздники проходят в приходах. Святой Николай приходит к детям, но он приходит всегда в одежде, похожей на епископскую, так что дети сразу узнают, что это епископ: по головному убору – митре, по пастырскому посоху. И, конечно, на катехизации они слушают о жизни святого Николая: почему он приносит подарки, что это связано с его подвигом милосердной помощи нуждающимся и желанием помочь утешить, как-то порадовать.Вспомнил забавную историю одной монахини родом из Польши. Общаясь с самыми маленькими детьми и готовя их к такой раздаче подарков святым Николаем, она говорила: запомните, дети, что святой Николай – это "жаден" Дед Мороз! Она использовала полонизм "жаден". По-польски это значит "вовсе не", то есть – никакой не Дед Мороз. Но дети восприняли это по-своему. И вот один ребенок, придя домой, рассказал, что их сестра научила, что святой Николай – это жадный Дед Мороз, поэтому пусть лучше придет Дед Мороз, он хоть подарки принесет!Ну а что касается рождественских подарков, то в само Рождество у нас люди дарят друг другу подарки и таким образом выражают свою доброту, делятся своим теплом, заботой, выражают свои добрые человеческие чувства, и это, на самом деле, замечательно. Такой рождественский вечер, когда собираются близкие, которые радуются пришествию Христа, который учит нас быть человечными, быть добрыми, которые делятся собою с нами – это замечательный знак того, что мы делимся чем-то добрым и приятным друг с другом. Мне кажется, какие-то посредники и волшебство здесь не нужны абсолютно. То, что мы, созерцая Рождество и празднуя Рождество Христова, присутствие Бога с нами, способны становиться хотя бы ненадолго чуть добрее, человечнее, внимательнее – это уже небольшое рождественское чудо и подарок. И еще один обычай: там, где установлены большие рождественские вертепы (в храмах, на улице), люди иногда приносят свои символические подарки лежащему в яслях младенцу Иисусу. Особенно трогательно, когда дети приносят игрушки и сладости.– В этом году к Рождеству францисканцы провели конкурс домашних вертепов. Откликнулись ли на него люди?– 800 лет назад в деревушке Греччо святой Франциск устроил рождественский вертеп с живыми животными, воссоздав сцену Рождества, это было подробно описано его биографами. И людям это очень понравилось: они очень живо восприняли эту рождественскую сцену. В западной культуре это положило начало очень широкому распространению традиций рождественских вертепов, и в этом году по инициативе францисканской монашеской семьи проходит всемирная акция, связанная с 800-летием этого рождественского вертепа в Греччо. И у нас в России это нашло выражение в форме конкурса домашних рождественских вертепов. Этот конкурс, на самом деле, только начался: обычно вертепы в наших домах устанавливаются в ближайшие к Рождеству дни. Насколько мне известно, результаты и итоги этого конкурса вертепов будут подведены в феврале.– О чем обычно молятся в Рождество католики? Будут ли отдельные молитвы о мире в это Рождество?– Как все люди, мы просим Бога о самом добром, самом необходимом – о благословении, о мире, о необходимых благодатях для наших ближних, для всего мира и для нас самих. А будучи верующими, мы, конечно, прославляем Господа за то, что он дал нам на землю своего Сына – нашего Спасителя, принесшего свет, радость и мир. Как в Евангелие говорится при описании сцены Рождества: "Услышали вифлеемские пастухи "Слава, слава в вышних Богу, а на земле мир и в человецех благоволени", так и наша молитва и празднование выглядит. Мы возносим хвалу Богу на небесах и просим о мире для всех людей на земле. Святой Григорий Великий в одной из своих проповедей сказал: dies natalis Christi dies natalis pacis est, то есть день Рождества Христова это день рождения мира. Поэтому уже веками, особенно в Рождество, не только католики, а все христиане молятся, конечно, о мире. И в этом году эти молитвы будут звучать вполне повсеместно и органично.К сожалению, человеческая история полна в любое время конфликтов и ненависти, исцелить которые может только Бог – но этот дар Божьего мира нужно принять. Для этого, конечно, для верующих самое необходимое, важное, эффективное средство – это молитва о мире, творимая с упованием.– Будут ли у католиков рождественские благотворительные акции в этом году?– Рождественские благотворительные акции – это тоже широко распространенная традиция. Конечно, они будут, как и каждый год. Эти акции очень разнообразны и зависят от места и сложившихся обычаев или особых потребностей: где-то собирают продуктовые наборы для малоимущих, где-то собирают денежные средства и затем покупают подарки и разносят их больным, одиноким, в дома престарелых, интернаты, больницы и госпитали, беженцам. Есть очень много различных возможностей и потребностей. Где-то устраивают приходские или более широкого формата рождественские трапезы с разными людьми, прежде всего с бедными и одинокими. Где-то устраивают благотворительные концерты или рождественские сценки. Творческий подход многое может и многому способствует. Главное, что у людей открытые сердца и готовность по возможности поделиться с другим человеком. Это в хорошем смысле заражает, зажигает многих. И тех, кто получает, кого утешают, и тех, кто делится добром и теплом. Поэтому, конечно. Как Рождество без добрых дел прожить?– Владыка, чего бы вы пожелали в наступающем году россиянам, и на что надеетесь в наступающем году?– Самое емкое и краткое пожелание – это пожелание Божьего благословения и человеческого счастья, мира и добра. Ну и конечно, хочется пожелать, чтобы сердца всех людей открылись Тому Свету, который несет Рождество Христово в этот мир, чтобы мы учились у Христа – Бога, ставшего человеком, – быть человечными. Чтобы становились добрее, заботливее, чтобы с большим пониманием относились друг к другу, с терпением и смирением принимали решения и никогда не унывали, никогда не ожесточались, никогда не озлоблялись. И в завершение позволю себе еще раз процитировать папу Франциска. Его слова, сказанные, когда он обращался к российской молодежи, я хочу еще раз обратить ко всем нам, россиянам, – пожелания, чтобы мы были сеятелями семян примирения, маленьких зернышек, которые в эту военную зиму еще не прорастут в мерзлой земле, но расцветут однажды весной. Я верю, что так оно и будет, и очень надеюсь, что эта весна наступит как можно скорее.

https://ria.ru/20221225/rozhdestvo-1840873590.html

https://ria.ru/20231206/rus-1913944101.html

https://ria.ru/20231124/russkiy_mir-1911455298.html

https://ria.ru/20231118/ded_moroz-1910217420.html

https://ria.ru/20230101/personazhi-1842170460.html

https://ria.ru/20231224/post-1909431934.html

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