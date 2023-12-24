https://ria.ru/20231224/dtp-1917797007.html

В Ростовской области столкнулись две легковушки, есть погибшие

В Ростовской области столкнулись две легковушки, есть погибшие - РИА Новости, 24.12.2023

В Ростовской области столкнулись две легковушки, есть погибшие

Четыре человека погибли и один пострадал при столкновении двух автомобилей в Багаевском районе Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T19:58

2023-12-24T19:58

2023-12-24T19:58

происшествия

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли и один пострадал при столкновении двух автомобилей в Багаевском районе Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону. ДТП произошло в воскресенье вечером на автодороге "Ростов-Волгодонск". По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Cerato. "В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Kia, водитель и пассажир автомобиля Hyundai", - говорится в сообщении. Также получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение пассажирка автомобиля Kia.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область, россия