https://ria.ru/20231224/dtp-1917797007.html
В Ростовской области столкнулись две легковушки, есть погибшие
В Ростовской области столкнулись две легковушки, есть погибшие - РИА Новости, 24.12.2023
В Ростовской области столкнулись две легковушки, есть погибшие
Четыре человека погибли и один пострадал при столкновении двух автомобилей в Багаевском районе Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T19:58
2023-12-24T19:58
2023-12-24T19:58
происшествия
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли и один пострадал при столкновении двух автомобилей в Багаевском районе Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону. ДТП произошло в воскресенье вечером на автодороге "Ростов-Волгодонск". По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Cerato. "В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Kia, водитель и пассажир автомобиля Hyundai", - говорится в сообщении. Также получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение пассажирка автомобиля Kia.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
В Ростовской области столкнулись две легковушки, есть погибшие
МВД: в Ростовской области столкнулись две легковушки, погибли четыре человека
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости.
Четыре человека погибли и один пострадал при столкновении двух автомобилей в Багаевском районе Ростовской области, сообщает
ГУМВД России по региону.
ДТП произошло в воскресенье вечером на автодороге "Ростов-Волгодонск".
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По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Cerato.
"В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Kia, водитель и пассажир автомобиля Hyundai", - говорится в сообщении.
Также получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение пассажирка автомобиля Kia.
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