Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Рыбинске
Минздрав: двое пострадавших в ДТП с автобусом в Рыбинске находятся в реанимации
© РИА Новости / TelegramДТП с автобусом в Рыбинске Ярославской области
© РИА Новости / Telegram
ДТП с автобусом в Рыбинске Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Двое из четырех пострадавших в ДТП в Рыбинске Ярославской области, где легковушка на огромной скорости протаранила автобус, частично влетев в салон, находятся в реанимации, сообщила РИА Новости представитель Минздрава региона.
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"Поступили в больницу имени Пирогова четверо пострадавших. Состояние двоих врачи оценивают как тяжёлое, они находятся в реанимации. Состояние еще двоих оценивается как средней тяжести", - сказала собеседница.
Накануне вечером в центре Рыбинска автомобиль Volkswagen, судя по опубликованным в соцсетях видео, на огромной скорости протаранил рейсовый автобус ЛиАЗ и частично влетел в салон. По данным УМВД, пострадали четыре человека: три пассажира автобуса - женщины 1955 и 1980 годов рождения и молодой человек 2000 года рождения, а также водитель авто – женщина 1992 года рождения. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются УМВД, прокуратура региона, а также, по данным СК РФ, по факту ДТП начата доследственная проверка.