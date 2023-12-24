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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Рыбинске - РИА Новости, 24.12.2023
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17:05 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/dtp-1917780374.html
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Рыбинске
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Рыбинске - РИА Новости, 24.12.2023
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Рыбинске
Двое из четырех пострадавших в ДТП в Рыбинске Ярославской области, где легковушка на огромной скорости протаранила автобус, частично влетев в салон, находятся в РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T17:05
2023-12-24T17:05
происшествия
рыбинск
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Двое из четырех пострадавших в ДТП в Рыбинске Ярославской области, где легковушка на огромной скорости протаранила автобус, частично влетев в салон, находятся в реанимации, сообщила РИА Новости представитель Минздрава региона. "Поступили в больницу имени Пирогова четверо пострадавших. Состояние двоих врачи оценивают как тяжёлое, они находятся в реанимации. Состояние еще двоих оценивается как средней тяжести", - сказала собеседница. Накануне вечером в центре Рыбинска автомобиль Volkswagen, судя по опубликованным в соцсетях видео, на огромной скорости протаранил рейсовый автобус ЛиАЗ и частично влетел в салон. По данным УМВД, пострадали четыре человека: три пассажира автобуса - женщины 1955 и 1980 годов рождения и молодой человек 2000 года рождения, а также водитель авто – женщина 1992 года рождения. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются УМВД, прокуратура региона, а также, по данным СК РФ, по факту ДТП начата доследственная проверка.
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рыбинск
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происшествия, рыбинск, ярославская область
Происшествия, Рыбинск, Ярославская область
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Рыбинске

Минздрав: двое пострадавших в ДТП с автобусом в Рыбинске находятся в реанимации

© РИА Новости / TelegramДТП с автобусом в Рыбинске Ярославской области
ДТП с автобусом в Рыбинске Ярославской области
© РИА Новости / Telegram
ДТП с автобусом в Рыбинске Ярославской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Двое из четырех пострадавших в ДТП в Рыбинске Ярославской области, где легковушка на огромной скорости протаранила автобус, частично влетев в салон, находятся в реанимации, сообщила РИА Новости представитель Минздрава региона.
«
"Поступили в больницу имени Пирогова четверо пострадавших. Состояние двоих врачи оценивают как тяжёлое, они находятся в реанимации. Состояние еще двоих оценивается как средней тяжести", - сказала собеседница.
Накануне вечером в центре Рыбинска автомобиль Volkswagen, судя по опубликованным в соцсетях видео, на огромной скорости протаранил рейсовый автобус ЛиАЗ и частично влетел в салон. По данным УМВД, пострадали четыре человека: три пассажира автобуса - женщины 1955 и 1980 годов рождения и молодой человек 2000 года рождения, а также водитель авто – женщина 1992 года рождения. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются УМВД, прокуратура региона, а также, по данным СК РФ, по факту ДТП начата доследственная проверка.
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ПроисшествияРыбинскЯрославская область
 
 
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