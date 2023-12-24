https://ria.ru/20231224/dtp-1917780374.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Рыбинске

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Рыбинске - РИА Новости, 24.12.2023

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Рыбинске

Двое из четырех пострадавших в ДТП в Рыбинске Ярославской области, где легковушка на огромной скорости протаранила автобус, частично влетев в салон, находятся в РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T17:05

2023-12-24T17:05

2023-12-24T17:05

происшествия

рыбинск

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Двое из четырех пострадавших в ДТП в Рыбинске Ярославской области, где легковушка на огромной скорости протаранила автобус, частично влетев в салон, находятся в реанимации, сообщила РИА Новости представитель Минздрава региона. "Поступили в больницу имени Пирогова четверо пострадавших. Состояние двоих врачи оценивают как тяжёлое, они находятся в реанимации. Состояние еще двоих оценивается как средней тяжести", - сказала собеседница. Накануне вечером в центре Рыбинска автомобиль Volkswagen, судя по опубликованным в соцсетях видео, на огромной скорости протаранил рейсовый автобус ЛиАЗ и частично влетел в салон. По данным УМВД, пострадали четыре человека: три пассажира автобуса - женщины 1955 и 1980 годов рождения и молодой человек 2000 года рождения, а также водитель авто – женщина 1992 года рождения. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются УМВД, прокуратура региона, а также, по данным СК РФ, по факту ДТП начата доследственная проверка.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

рыбинск

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рыбинск, ярославская область