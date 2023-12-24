https://ria.ru/20231224/derevo-1917749744.html

СК начал проверку после гибели мужчины из-за упавшего дерева в Сочи

СК начал проверку после гибели мужчины из-за упавшего дерева в Сочи - РИА Новости, 24.12.2023

СК начал проверку после гибели мужчины из-за упавшего дерева в Сочи

Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины, которого придавило деревом, поваленного ветром, сообщили в пресс-службе СУСКР России по... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T12:43

2023-12-24T12:43

2023-12-24T12:43

происшествия

сочи

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины, которого придавило деревом, поваленного ветром, сообщили в пресс-службе СУСКР России по Краснодарскому краю. Информация о гибели мужчины в результате сильного ветра появилась ранее в Telegram-канале "ЧП Сочи". На опубликованных кадрах видно, как человека придавило деревом. По сообщению очевидцев, это произошло во время сильного ветра. Предварительно следствием установлено, что ЧП произошло в микрорайоне Макаренко на улице 60 лет ВЛКСМ. Мужчина 46 лет, на которого упало дерево, получил травмы, несовместимые жизнью. "Проводится проверка в связи с гибелью мужчины в результате падения дерева", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее гибель мужчины подтвердили в прокуратуре Краснодарского края, надзорными органами тоже проводится ряд проверочных мероприятий. В Сочи до 25 декабря действует штормовое предупреждение. В горах курорта синоптики прогнозируют снегопад, на высоте более 1,5 тысячи метров объявлена лавинная опасность, в предгорье возможен мокрый снег и гололедица, на территории прибрежных зон - дожди, град, сильный ветер с порывами до 32 метров в секунду. Согласно информации администрации города, сильный ветер, прошедший в минувшую субботу, повалил более 85 деревьев, сорваны крыши с 11 частных и многоквартирных домов, международный аэропорт курорта перешел в режим работы по фактической погоде, на запасных аэродромах сейчас находятся четыре самолёта, которые не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды. Горнолыжные трассы всех курортов закрыты - катание сегодня небезопасно.

https://ria.ru/20231224/ryazan-1917749448.html

https://ria.ru/20231224/opolzen-1917746760.html

сочи

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)