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В Сириусе при ЧП в жилом доме пострадали два человека - РИА Новости, 25.12.2023
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22:11 24.12.2023 (обновлено: 09:40 25.12.2023)
https://ria.ru/20231224/chp-1917809884.html
В Сириусе при ЧП в жилом доме пострадали два человека
В Сириусе при ЧП в жилом доме пострадали два человека - РИА Новости, 25.12.2023
В Сириусе при ЧП в жилом доме пострадали два человека
Два человека пострадали, еще двое спасены при происшествии в жилом доме в Сириусе, где разрушилось остекление и балкон квартиры, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-24T22:11
2023-12-25T09:40
происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Два человека пострадали, еще двое спасены при происшествии в жилом доме в Сириусе, где разрушилось остекление и балкон квартиры, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю."В 20.56 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что имеются разрушения остекления жилого дома и балкона одной из квартир, без горения. По предварительной информации, пострадало два человека, спасено два человека. Эвакуировано 23 человека", - говорится в сообщении кубанского ГУ МЧС.К спасательным работам привлечены 60 человек, используется 19 единиц техники. По предварительной информации спасателей, многоквартирный дом газифицирован.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сириусе при ЧП в жилом доме пострадали два человека

МЧС: в Сириусе при ЧП в жилом доме пострадали два человека

© Фото : Сириус/TelegramМесто взрыва газа в Сириусе. 24 декабря 2023
Место взрыва газа в Сириусе. 24 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© Фото : Сириус/Telegram
Место взрыва газа в Сириусе. 24 декабря 2023
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СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Два человека пострадали, еще двое спасены при происшествии в жилом доме в Сириусе, где разрушилось остекление и балкон квартиры, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В 20.56 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что имеются разрушения остекления жилого дома и балкона одной из квартир, без горения. По предварительной информации, пострадало два человека, спасено два человека. Эвакуировано 23 человека", - говорится в сообщении кубанского ГУ МЧС.
К спасательным работам привлечены 60 человек, используется 19 единиц техники. По предварительной информации спасателей, многоквартирный дом газифицирован.
Сотрудники МЧС России у жилого пятиэтажного дома в Астрахани, у которого обрушились два подъезда - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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ПроисшествияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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