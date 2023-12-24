https://ria.ru/20231224/chp-1917809884.html

В Сириусе при ЧП в жилом доме пострадали два человека

В Сириусе при ЧП в жилом доме пострадали два человека - РИА Новости, 25.12.2023

В Сириусе при ЧП в жилом доме пострадали два человека

Два человека пострадали, еще двое спасены при происшествии в жилом доме в Сириусе, где разрушилось остекление и балкон квартиры, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-24T22:11

2023-12-24T22:11

2023-12-25T09:40

происшествия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917851549_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_4f27d33bd23f75436d3f933d02eec177.jpg

СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Два человека пострадали, еще двое спасены при происшествии в жилом доме в Сириусе, где разрушилось остекление и балкон квартиры, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю."В 20.56 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что имеются разрушения остекления жилого дома и балкона одной из квартир, без горения. По предварительной информации, пострадало два человека, спасено два человека. Эвакуировано 23 человека", - говорится в сообщении кубанского ГУ МЧС.К спасательным работам привлечены 60 человек, используется 19 единиц техники. По предварительной информации спасателей, многоквартирный дом газифицирован.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)