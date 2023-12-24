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США расширили свою территорию - РИА Новости, 24.12.2023
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10:20 24.12.2023 (обновлено: 18:30 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/arktika-1917735412.html
США расширили свою территорию
США расширили свою территорию - РИА Новости, 24.12.2023
США расширили свою территорию
США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, цитирует Bloomberg заявление Госдепартамента. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T10:20
2023-12-24T18:30
в мире
арктика
россия
сша
государственный департамент сша
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, цитирует Bloomberg заявление Госдепартамента. "Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания", — утверждают в ведомстве.Так называемый расширенный континентальный шельф занимает площадь преимущественно в Арктике и Беринговом море — в зоне растущего стратегического значения, на которую претендуют также Канада и Россия. По информации издания, Вашингтон хочет за счет расширения шельфа получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей. Кроме того, там находятся месторождения нефти и газа. Как подчеркивал президент Владимир Путин, освоение Арктического региона — один из основных приоритетов России. Именно там активно реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк", отметил глава государства. Что касается усиления военного потенциала НАТО в Арктике, то, по словам посла по особым поручениям МИД Николая Корчунова, Россия отреагирует на это комплексом мер, в том числе превентивного характера.
https://ria.ru/20231211/goroda-1915159148.html
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в мире, арктика, россия, сша, государственный департамент сша
В мире, Арктика, Россия, США, Государственный департамент США
США расширили свою территорию

США заявили о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море

© Фото : U.S. Navy / Michael H. LehmanЭскадренный миноносец Farragut ВМС США
Эскадренный миноносец Farragut ВМС США - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© Фото : U.S. Navy / Michael H. Lehman
Эскадренный миноносец Farragut ВМС США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, цитирует Bloomberg заявление Госдепартамента.
© US Department of StateРасширение континентального шельфа США в Арктике
Расширение континентального шельфа США в Арктике
© US Department of State
Расширение континентального шельфа США в Арктике
"Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания", — утверждают в ведомстве.
Так называемый расширенный континентальный шельф занимает площадь преимущественно в Арктике и Беринговом море — в зоне растущего стратегического значения, на которую претендуют также Канада и Россия. По информации издания, Вашингтон хочет за счет расширения шельфа получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей. Кроме того, там находятся месторождения нефти и газа.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, освоение Арктического региона — один из основных приоритетов России. Именно там активно реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк", отметил глава государства.
Что касается усиления военного потенциала НАТО в Арктике, то, по словам посла по особым поручениям МИД Николая Корчунова, Россия отреагирует на это комплексом мер, в том числе превентивного характера.
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