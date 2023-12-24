https://ria.ru/20231224/arktika-1917735412.html
США расширили свою территорию
США расширили свою территорию - РИА Новости, 24.12.2023
США расширили свою территорию
США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, цитирует Bloomberg заявление Госдепартамента. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T10:20
2023-12-24T10:20
2023-12-24T18:30
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, цитирует Bloomberg заявление Госдепартамента. "Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания", — утверждают в ведомстве.Так называемый расширенный континентальный шельф занимает площадь преимущественно в Арктике и Беринговом море — в зоне растущего стратегического значения, на которую претендуют также Канада и Россия. По информации издания, Вашингтон хочет за счет расширения шельфа получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей. Кроме того, там находятся месторождения нефти и газа. Как подчеркивал президент Владимир Путин, освоение Арктического региона — один из основных приоритетов России. Именно там активно реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк", отметил глава государства. Что касается усиления военного потенциала НАТО в Арктике, то, по словам посла по особым поручениям МИД Николая Корчунова, Россия отреагирует на это комплексом мер, в том числе превентивного характера.
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в мире, арктика, россия, сша, государственный департамент сша
В мире, Арктика, Россия, США, Государственный департамент США
США расширили свою территорию
США заявили о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, цитирует Bloomberg
заявление Госдепартамента.
"Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания", — утверждают в ведомстве.
Так называемый расширенный континентальный шельф занимает площадь преимущественно в Арктике и Беринговом море — в зоне растущего стратегического значения, на которую претендуют также Канада и Россия. По информации издания, Вашингтон хочет за счет расширения шельфа получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей. Кроме того, там находятся месторождения нефти и газа.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, освоение Арктического региона — один из основных приоритетов России. Именно там активно реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк", отметил глава государства.
Что касается усиления военного потенциала НАТО в Арктике, то, по словам посла по особым поручениям МИД Николая Корчунова, Россия отреагирует на это комплексом мер, в том числе превентивного характера.
Путин призвал создать реестр региональных практик по развитию Арктики