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По пути Трампа. Президент с бензопилой взялся за дело - РИА Новости, 24.12.2023
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08:00 24.12.2023 (обновлено: 08:01 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/argentina-1917499441.html
По пути Трампа. Президент с бензопилой взялся за дело
По пути Трампа. Президент с бензопилой взялся за дело - РИА Новости, 24.12.2023
По пути Трампа. Президент с бензопилой взялся за дело
Хавьер Милей, всего две недели назад вступивший на пост президента Аргентины, запустил ворох реформ. Оппозиция возмущена, население в недоумении. Но тем, кто... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T08:00
2023-12-24T08:01
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
хавьер милей
дональд трамп
луис капуто
ypf
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Хавьер Милей, всего две недели назад вступивший на пост президента Аргентины, запустил ворох реформ. Оппозиция возмущена, население в недоумении. Но тем, кто недоволен, угрожают отменой социальных выплат. О новом витке кризиса в этой латиноамериканской стране и перспективах — в материале РИА Новости."Шоковая терапия"Либертарианец и анархо-капиталист, как он сам себя называет, Милей строил избирательную кампанию на популистских заявлениях вроде обещаний закрыть Центробанк Аргентины и полностью перевести страну на доллары. Выступал с заведенной бензопилой, демонстрируя серьезность намерений. Наблюдатели говорили, что эпатажный политик, придя к власти, одумается и перейдет от хлестких лозунгов к прагматичной работе. Ничего подобного. Под конец года Милей издал указ о чрезвычайном положении в экономике, здравоохранении и социальной сфере, предписывающий более 300 мер по экономическому дерегулированию.Указ отменяет основные правила аренды жилья, экспортных таможенных соглашений, владения землей, розничной торговли продуктами питания и многого другого. Сокращается штат авиаперевозчиков, учреждений здравоохранения, предприятий фармацевтики и туризма, причем выходные пособия уменьшены. Государственные компании, в том числе нефтегазовую YPF, теперь можно приватизировать."Сегодня мы делаем первый шаг, чтобы положить конец модели упадка Аргентины, — заявил Милей в телеобращении. — Я подписал чрезвычайный указ, чтобы сломать репрессивную институциональную и правовую систему, которая разрушила нашу страну". Альтернатив "шоковой терапии", по его мнению, нет. Госучастие в экономике он считает одним из главных факторов обнищания населения. "Цель состоит в восстановлении страны, возвращении свободы и автономии людям. Надо трансформировать огромное количество правил, блокировавших экономический рост", — подчеркнул президент.Национальную валюту, песо, новое правительство девальвировало более чем на 50 процентов. С января сокращаются субсидии на топливо и транспорт. Министр экономики и труда Луис Капуто сообщил об увольнение недавно нанятых государственных служащих. В то же время власти припасли и "пряник" — расширение льгот и увеличение социальных пособий, в первую очередь детских. Но с большими оговорками."Страна не продается!"После выступления главы государства жители Буэнос-Айреса в знак протеста стучали кастрюлями и сковородками по балконам. У здания конгресса провели митинг. Главный лозунг: "Наша страна не продается!" В центре столицы представители левых движений собрали тысячи человек, требующих "остановить Милея".Президент выбрал максимально неподходящее время для озвучивания программы реформ. С 2002-го именно 19 и 20 декабря в аргентинской столице проходят митинги памяти жертв акций 2001-го. Новый министр человеческого капитала Сандра Петтовельо заранее предупредила: те, кто будут перекрывать улицы, участвовать в демонстрациях, лишатся социальных льгот.Были столкновения с полицией, по меньшей мере двое протестующих арестованы. Организаторы митинга призвали профсоюзы объявить всеобщую забастовку.Аргентинские правозащитные группы подписали петицию в ООН и Организацию американских государств (главный офис — в Вашингтоне) с просьбой осудить действия властей. В документе отмечается, что запреты и угрозы "несовместимы с правами на свободу собраний и ассоциаций, свободу выражения мнений и социальный протест"."Ни необходимости, ни срочности"Указ главы государства о реформах еще предстоит провести через парламент. Но это, по сути, формальность.Милеевская партия "Свобода наступает" слабо представлена в конгрессе: 39 из 257 мест в нижней палате, семь из 72 — в сенате. Тем не менее этого хватит, чтобы не позволить законодателям заблокировать указ.В свое время эту тактику избрал Дональд Трамп — управлять государством указами в обход парламента. Однако таким образом можно решить далеко не все. Рано или поздно придется взаимодействовать с законодателями.По Конституции Аргентины президенты имеют право издавать "декреты о срочности и необходимости" по большинству вопросов — за исключением налоговых, уголовных и электоральных. "Сейчас нет ни необходимости, ни срочности", — говорит Херман Мартинес, лидер фракции "Союз за Родину". "Не бойтесь демократических дебатов", — добавляет он.Милей пока не прислушивается к оппозиции. Но, учитывая непрекращающиеся призывы к всеобщей забастовке, не исключено, что его заставит прислушаться к себе аргентинская улица.
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4.7
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), хавьер милей, дональд трамп, луис капуто , ypf
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Хавьер Милей, Дональд Трамп, Луис Капуто , YPF
По пути Трампа. Президент с бензопилой взялся за дело

Аргентина встретила реформы нового президента протестами

© AP Photo / Gustavo GarelloПрезидент Аргентины Хавьер Милей выступает перед конгрессом
Президент Аргентины Хавьер Милей выступает перед конгрессом - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Gustavo Garello
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Хавьер Милей, всего две недели назад вступивший на пост президента Аргентины, запустил ворох реформ. Оппозиция возмущена, население в недоумении. Но тем, кто недоволен, угрожают отменой социальных выплат. О новом витке кризиса в этой латиноамериканской стране и перспективах — в материале РИА Новости.

"Шоковая терапия"

Либертарианец и анархо-капиталист, как он сам себя называет, Милей строил избирательную кампанию на популистских заявлениях вроде обещаний закрыть Центробанк Аргентины и полностью перевести страну на доллары. Выступал с заведенной бензопилой, демонстрируя серьезность намерений. Наблюдатели говорили, что эпатажный политик, придя к власти, одумается и перейдет от хлестких лозунгов к прагматичной работе. Ничего подобного. Под конец года Милей издал указ о чрезвычайном положении в экономике, здравоохранении и социальной сфере, предписывающий более 300 мер по экономическому дерегулированию.
© AFP 2023 / JUAN MABROMATAПротесты против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе. 20 декабря 2023
Протесты против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AFP 2023 / JUAN MABROMATA
Протесты против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе. 20 декабря 2023
Указ отменяет основные правила аренды жилья, экспортных таможенных соглашений, владения землей, розничной торговли продуктами питания и многого другого. Сокращается штат авиаперевозчиков, учреждений здравоохранения, предприятий фармацевтики и туризма, причем выходные пособия уменьшены. Государственные компании, в том числе нефтегазовую YPF, теперь можно приватизировать.
"Сегодня мы делаем первый шаг, чтобы положить конец модели упадка Аргентины, — заявил Милей в телеобращении. — Я подписал чрезвычайный указ, чтобы сломать репрессивную институциональную и правовую систему, которая разрушила нашу страну". Альтернатив "шоковой терапии", по его мнению, нет. Госучастие в экономике он считает одним из главных факторов обнищания населения. "Цель состоит в восстановлении страны, возвращении свободы и автономии людям. Надо трансформировать огромное количество правил, блокировавших экономический рост", — подчеркнул президент.
Национальную валюту, песо, новое правительство девальвировало более чем на 50 процентов. С января сокращаются субсидии на топливо и транспорт. Министр экономики и труда Луис Капуто сообщил об увольнение недавно нанятых государственных служащих. В то же время власти припасли и "пряник" — расширение льгот и увеличение социальных пособий, в первую очередь детских. Но с большими оговорками.

"Страна не продается!"

После выступления главы государства жители Буэнос-Айреса в знак протеста стучали кастрюлями и сковородками по балконам. У здания конгресса провели митинг. Главный лозунг: "Наша страна не продается!" В центре столицы представители левых движений собрали тысячи человек, требующих "остановить Милея".
© AP Photo / Rodrigo AbdУчастники акции протеста против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе
Участники акции протеста против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Rodrigo Abd
Участники акции протеста против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе
Президент выбрал максимально неподходящее время для озвучивания программы реформ. С 2002-го именно 19 и 20 декабря в аргентинской столице проходят митинги памяти жертв акций 2001-го. Новый министр человеческого капитала Сандра Петтовельо заранее предупредила: те, кто будут перекрывать улицы, участвовать в демонстрациях, лишатся социальных льгот.
Были столкновения с полицией, по меньшей мере двое протестующих арестованы. Организаторы митинга призвали профсоюзы объявить всеобщую забастовку.
Аргентинские правозащитные группы подписали петицию в ООН и Организацию американских государств (главный офис — в Вашингтоне) с просьбой осудить действия властей. В документе отмечается, что запреты и угрозы "несовместимы с правами на свободу собраний и ассоциаций, свободу выражения мнений и социальный протест".

"Ни необходимости, ни срочности"

Указ главы государства о реформах еще предстоит провести через парламент. Но это, по сути, формальность.
© AP Photo / Mario De FinaУчастники акции протеста против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе. 20 декабря 2023
Участники акции протеста против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Mario De Fina
Участники акции протеста против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе. 20 декабря 2023
Милеевская партия "Свобода наступает" слабо представлена в конгрессе: 39 из 257 мест в нижней палате, семь из 72 — в сенате. Тем не менее этого хватит, чтобы не позволить законодателям заблокировать указ.
В свое время эту тактику избрал Дональд Трамп — управлять государством указами в обход парламента. Однако таким образом можно решить далеко не все. Рано или поздно придется взаимодействовать с законодателями.
По Конституции Аргентины президенты имеют право издавать "декреты о срочности и необходимости" по большинству вопросов — за исключением налоговых, уголовных и электоральных. "Сейчас нет ни необходимости, ни срочности", — говорит Херман Мартинес, лидер фракции "Союз за Родину". "Не бойтесь демократических дебатов", — добавляет он.
Милей пока не прислушивается к оппозиции. Но, учитывая непрекращающиеся призывы к всеобщей забастовке, не исключено, что его заставит прислушаться к себе аргентинская улица.
 
В миреАргентинаБуэнос-Айрес (город)Хавьер МилейДональд ТрампЛуис КапутоYPF
 
 
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