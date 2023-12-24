https://ria.ru/20231224/argentina-1917499441.html

По пути Трампа. Президент с бензопилой взялся за дело

По пути Трампа. Президент с бензопилой взялся за дело - РИА Новости, 24.12.2023

По пути Трампа. Президент с бензопилой взялся за дело

Хавьер Милей, всего две недели назад вступивший на пост президента Аргентины, запустил ворох реформ. Оппозиция возмущена, население в недоумении. Но тем, кто... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T08:00

2023-12-24T08:00

2023-12-24T08:01

в мире

аргентина

буэнос-айрес (город)

хавьер милей

дональд трамп

луис капуто

ypf

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914966376_0:44:2263:1317_1920x0_80_0_0_3c4a9174378c86a09aa28c2dee5f59f6.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Хавьер Милей, всего две недели назад вступивший на пост президента Аргентины, запустил ворох реформ. Оппозиция возмущена, население в недоумении. Но тем, кто недоволен, угрожают отменой социальных выплат. О новом витке кризиса в этой латиноамериканской стране и перспективах — в материале РИА Новости."Шоковая терапия"Либертарианец и анархо-капиталист, как он сам себя называет, Милей строил избирательную кампанию на популистских заявлениях вроде обещаний закрыть Центробанк Аргентины и полностью перевести страну на доллары. Выступал с заведенной бензопилой, демонстрируя серьезность намерений. Наблюдатели говорили, что эпатажный политик, придя к власти, одумается и перейдет от хлестких лозунгов к прагматичной работе. Ничего подобного. Под конец года Милей издал указ о чрезвычайном положении в экономике, здравоохранении и социальной сфере, предписывающий более 300 мер по экономическому дерегулированию.Указ отменяет основные правила аренды жилья, экспортных таможенных соглашений, владения землей, розничной торговли продуктами питания и многого другого. Сокращается штат авиаперевозчиков, учреждений здравоохранения, предприятий фармацевтики и туризма, причем выходные пособия уменьшены. Государственные компании, в том числе нефтегазовую YPF, теперь можно приватизировать."Сегодня мы делаем первый шаг, чтобы положить конец модели упадка Аргентины, — заявил Милей в телеобращении. — Я подписал чрезвычайный указ, чтобы сломать репрессивную институциональную и правовую систему, которая разрушила нашу страну". Альтернатив "шоковой терапии", по его мнению, нет. Госучастие в экономике он считает одним из главных факторов обнищания населения. "Цель состоит в восстановлении страны, возвращении свободы и автономии людям. Надо трансформировать огромное количество правил, блокировавших экономический рост", — подчеркнул президент.Национальную валюту, песо, новое правительство девальвировало более чем на 50 процентов. С января сокращаются субсидии на топливо и транспорт. Министр экономики и труда Луис Капуто сообщил об увольнение недавно нанятых государственных служащих. В то же время власти припасли и "пряник" — расширение льгот и увеличение социальных пособий, в первую очередь детских. Но с большими оговорками."Страна не продается!"После выступления главы государства жители Буэнос-Айреса в знак протеста стучали кастрюлями и сковородками по балконам. У здания конгресса провели митинг. Главный лозунг: "Наша страна не продается!" В центре столицы представители левых движений собрали тысячи человек, требующих "остановить Милея".Президент выбрал максимально неподходящее время для озвучивания программы реформ. С 2002-го именно 19 и 20 декабря в аргентинской столице проходят митинги памяти жертв акций 2001-го. Новый министр человеческого капитала Сандра Петтовельо заранее предупредила: те, кто будут перекрывать улицы, участвовать в демонстрациях, лишатся социальных льгот.Были столкновения с полицией, по меньшей мере двое протестующих арестованы. Организаторы митинга призвали профсоюзы объявить всеобщую забастовку.Аргентинские правозащитные группы подписали петицию в ООН и Организацию американских государств (главный офис — в Вашингтоне) с просьбой осудить действия властей. В документе отмечается, что запреты и угрозы "несовместимы с правами на свободу собраний и ассоциаций, свободу выражения мнений и социальный протест"."Ни необходимости, ни срочности"Указ главы государства о реформах еще предстоит провести через парламент. Но это, по сути, формальность.Милеевская партия "Свобода наступает" слабо представлена в конгрессе: 39 из 257 мест в нижней палате, семь из 72 — в сенате. Тем не менее этого хватит, чтобы не позволить законодателям заблокировать указ.В свое время эту тактику избрал Дональд Трамп — управлять государством указами в обход парламента. Однако таким образом можно решить далеко не все. Рано или поздно придется взаимодействовать с законодателями.По Конституции Аргентины президенты имеют право издавать "декреты о срочности и необходимости" по большинству вопросов — за исключением налоговых, уголовных и электоральных. "Сейчас нет ни необходимости, ни срочности", — говорит Херман Мартинес, лидер фракции "Союз за Родину". "Не бойтесь демократических дебатов", — добавляет он.Милей пока не прислушивается к оппозиции. Но, учитывая непрекращающиеся призывы к всеобщей забастовке, не исключено, что его заставит прислушаться к себе аргентинская улица.

аргентина

буэнос-айрес (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), хавьер милей, дональд трамп, луис капуто , ypf