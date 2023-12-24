https://ria.ru/20231224/aktsiya-1917735550.html
Сотни жителей Лос-Анджелеса вышли на пропалестинскую акцию
Сотни жителей Лос-Анджелеса вышли на пропалестинскую акцию - РИА Новости, 24.12.2023
Сотни жителей Лос-Анджелеса вышли на пропалестинскую акцию
Сотни жителей американского города Лос-Анджелес на юге Калифорнии вышли в субботу вечером на пропалестинскую акцию протеста, передает телеканал CNN. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T10:22
2023-12-24T10:22
2023-12-24T10:22
в мире
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лос-анджелес
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Сотни жителей американского города Лос-Анджелес на юге Калифорнии вышли в субботу вечером на пропалестинскую акцию протеста, передает телеканал CNN. В США после нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство - в поддержку Палестины и прекращения огня в секторе Газа. Как сообщается, демонстранты шли в направлении популярного торгового центра Beverly Center, перекрыв движение. За порядком следили десятки автомобилей и мотоциклов местного департамента полиции. В конце концов, демонстрацию назвали незаконной и попросили ее участников разойтись. "Группе было сделано распоряжение о прекращении митинга, и она мирно подчинилась", - приводит телеканал заявление полиции Лос-Анджелеса. Ранее на этой неделе акция в поддержку прекращения огня в секторе Газа прошла в Капитолии в американской столице Вашингтоне. Портал Axios со ссылкой на полицию Капитолия сообщал об аресте порядка 60 демонстрантов. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля , где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле , по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,2 тысячи человек, ранены более 53,6 тысячи. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231218/ssha-1916604222.html
https://ria.ru/20231202/palestina-1913366658.html
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в мире, израиль, лос-анджелес, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Израиль, Лос-Анджелес, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
Сотни жителей Лос-Анджелеса вышли на пропалестинскую акцию
Сотни жителей Лос-Анджелеса вышли на пропалестинскую акцию протеста в субботу
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости.
Сотни жителей американского города Лос-Анджелес на юге Калифорнии вышли в субботу вечером на пропалестинскую акцию протеста, передает телеканал CNN
.
В США
после нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство - в поддержку Палестины
и прекращения огня в секторе Газа.
Как сообщается, демонстранты шли в направлении популярного торгового центра Beverly Center, перекрыв движение. За порядком следили десятки автомобилей и мотоциклов местного департамента полиции. В конце концов, демонстрацию назвали незаконной и попросили ее участников разойтись.
Кирби признал двойные стандарты США в оценке конфликтов в Газе и на Украине
"Группе было сделано распоряжение о прекращении митинга, и она мирно подчинилась", - приводит телеканал заявление полиции Лос-Анджелеса.
Ранее на этой неделе акция в поддержку прекращения огня в секторе Газа прошла в Капитолии в американской столице Вашингтоне
. Портал Axios со ссылкой на полицию Капитолия сообщал об аресте порядка 60 демонстрантов.
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля , где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле , по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
США заверили, что не допустят изменения границ сектора Газа
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 20,2 тысячи человек, ранены более 53,6 тысячи.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.