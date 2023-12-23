https://ria.ru/20231223/zelenskiy-1917663248.html
Зеленский расширил санкции против России
Зеленский расширил санкции против России - РИА Новости, 23.12.2023
Зеленский расширил санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против физических и юридических лиц, "вредящих стране", говорится на его сайте. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T15:44
2023-12-23T15:44
2023-12-23T15:44
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украина
одесса
владимир зеленский
леонард блаватник
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против физических и юридических лиц, "вредящих стране", говорится на его сайте.Под ограничения, в частности, попали уроженец Одессы миллиардер Леонард Блаватник и предприниматель Вадим Ермолаев из Днепра.Санкции также коснулись компании, зарегистрированные в Крыму, Запорожской области и на Кипре, несколько компаний из ДНР, Австрии, Белоруссии и Латвии.Всего в списках 51 человек и 134 компании.
https://ria.ru/20231222/shveytsariya-1917519823.html
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россия, украина, одесса, владимир зеленский, леонард блаватник, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Леонард Блаватник, Санкции в отношении России
Зеленский расширил санкции против России
Зеленский ввёл санкции против компаний и лиц, вредящих интересам Украины