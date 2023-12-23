Рейтинг@Mail.ru
Зеленский расширил санкции против России - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/zelenskiy-1917663248.html
Зеленский расширил санкции против России
Зеленский расширил санкции против России - РИА Новости, 23.12.2023
Зеленский расширил санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против физических и юридических лиц, "вредящих стране", говорится на его сайте. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T15:44
2023-12-23T15:44
россия
украина
одесса
владимир зеленский
леонард блаватник
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459939_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d1bb1191ad8fd1e300aeadb4c7bcb7b6.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против физических и юридических лиц, "вредящих стране", говорится на его сайте.Под ограничения, в частности, попали уроженец Одессы миллиардер Леонард Блаватник и предприниматель Вадим Ермолаев из Днепра.Санкции также коснулись компании, зарегистрированные в Крыму, Запорожской области и на Кипре, несколько компаний из ДНР, Австрии, Белоруссии и Латвии.Всего в списках 51 человек и 134 компании.
https://ria.ru/20231222/shveytsariya-1917519823.html
россия
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459939_125:0:2792:2000_1920x0_80_0_0_b73f07696d4760a08ba66a4a67a01fae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, одесса, владимир зеленский, леонард блаватник, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Леонард Блаватник, Санкции в отношении России
Зеленский расширил санкции против России

Зеленский ввёл санкции против компаний и лиц, вредящих интересам Украины

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против физических и юридических лиц, "вредящих стране", говорится на его сайте.
Под ограничения, в частности, попали уроженец Одессы миллиардер Леонард Блаватник и предприниматель Вадим Ермолаев из Днепра.
Санкции также коснулись компании, зарегистрированные в Крыму, Запорожской области и на Кипре, несколько компаний из ДНР, Австрии, Белоруссии и Латвии.
Всего в списках 51 человек и 134 компании.
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Швейцария вслед за Евросоюзом ввела новые санкции против России
22 декабря, 16:15
 
РоссияУкраинаОдессаВладимир ЗеленскийЛеонард БлаватникСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала