https://ria.ru/20231223/zelenskiy-1917607564.html

На Украине заявили, что декларацию о безопасности поддержали свыше 30 стран

На Украине заявили, что декларацию о безопасности поддержали свыше 30 стран - РИА Новости, 23.12.2023

На Украине заявили, что декларацию о безопасности поддержали свыше 30 стран

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что к декларации о гарантиях безопасности присоединилось более 30 стран, 15 выразили готовность начать РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T03:57

2023-12-23T03:57

2023-12-23T04:27

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владимир зеленский

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валерий залужный

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что к декларации о гарантиях безопасности присоединилось более 30 стран, 15 выразили готовность начать консультации по двусторонним соглашениям.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в начале сентября заявил, что Киев рассчитывает, что ключевыми гарантами его безопасности станет 51 страна."К совместной декларации присоединилось 31 государство. В частности, со всеми странами "Группы семи", Нидерландами и Европейским союзом начаты двусторонние консультации по соглашениям о предоставлении Украине гарантий безопасности", - написал Ермак в своем Telegram-канале.По его словам, Франция, Италия, Германия и Великобритания передали проекты соответствующих соглашений. Еще "15 государств выразили готовность начать консультации по заключению двусторонних соглашений о предоставлении Украине гарантий безопасности". "Украина готова переходить от консультаций к двусторонним переговорам со странами по заключению соглашений о гарантиях безопасности. Важной частью двусторонних соглашений будут положения о совместном оборонном производстве", - добавил Ермак.Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как ранее сообщало издание Financial Times, гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат.

https://ria.ru/20230915/proval-1896440540.html

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украина, в мире, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, валерий залужный